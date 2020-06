Les agriculteurs landais à la recherche de 1.500 saisonniers pour castrer le maïs

Les agriculteurs landais recherchent de la main-d'oeuvre pour la saison des maïs qui commence début juillet. Une année particulièrement importante, car le département compte près de 3.000 hectares de surface en plus. Au total, les agriculteurs ont besoin de 1.500 travailleurs, plus ou moins jeunes.

Les agriculteurs landais sont à la recherche de bras pour la saison du maïs : ils ont besoin de 1.500 personnes. Les producteurs de maïs ont besoin de monde, d'autant plus que cette année, le département des Landes compte 2.000 à 3.000 hectares de plus, pour environ 10.000 hectares de maïs normalement.

Des jeunes majeurs recherchés comme chefs-d'équipe

Cette année, les agriculteurs ont besoin de main-d'oeuvre sur leurs champs de maïs. Dès l'âge de 14 ans, il est possible de travailler. Mais cette année, les professionnels sont à la recherche de jeunes majeurs, capables de manager une équipe.

Arnaud Tachon est agriculteur et président du groupement d'emplois de la chambre d'agriculture des Landes. Il appelle tous les jeunes et moins jeunes à s'incrire : "Nous recherchons plutôt des saisonniers majeurs, Landais ou non, que l'on formerait au management. Ils auront la responsabilité des plus jeunes, qui découvrent le métier. Leur apprendre, les encadrer. On recherche plutôt des étudiants."

Ce public un peu plus responsable et majeur fait défaut pour l'instant au Groupement d'emploi de la chambre d'agriculture. Ils ont cependant reçu de nombreuses candidatures de plus jeunes travailleurs, qui représentent déjà 75% des besoins en main-d'oeuvre.

La mise en place des gestes barrières, même sur les champs

Dans ce contexte sanitaire extraordinaire, les travailleurs des champs vont devoir adopter des mesures d'hygiène strictes. Pour Arnaud Tachon, il est important de rassurer les parents, inquiets pour la santé de leurs jeunes enfants : "On a mis en place un réseau de transport. On a affrété des bus, des mini-bus, et on fera du covoiturage avec les règles à respecter, les masques, et tout le reste. Sur le champ, on mettra en place la distanciation sociale, si le masque n'est pas obligatoire."

La saison commence début juillet, et se termine généralement début-août ou mi-août. Il est possible de s'inscrire dès maintenant auprès de la Chambre d’Agriculture, ou l’ADEFA, pour être mis en relation avec un agriculteur. Il existe aussi le site internet lagriculture-recrute pour chercher des offres d’emplois saisonnières.

La rémunération se fait au SMIC de l'heure, avec un bonus pour les chefs d'équipes de plus de 18 ans, précise le Groupement d'emplois de la chambre d'agriculture.