Auxerre, France

Une centaine d'agriculteurs, à l'appel de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs, s'est mobilisée ce mercredi aux abords des ronds-points de l'Europe, Villefargeau, Auxerre Expo et Jonches pour dénoncer les négociations en cours entre l'Union européenne et les pays du Mercosur (Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay).

Les agriculteurs ont distribué des tracts aux automobilistes pendant environ 2h ce mercredi après-midi © Radio France - Bénédicte Robin

Pendant environ 2 heures, ce mercredi après-midi, les agriculteurs ont arrêté les automobilistes pour leur distribuer des tracts afin de les sensibiliser à cette question, occasionnant des ralentissements de la circulation.

"Les consommateurs sont les premiers concernés par les négociations qui ont lieu en ce moment", insiste Arnaud Rondeau, le vice-président de la FDSEA de l'Yonne, car "ce sont eux qui vont se retrouver avec du poulet chloré et de la viande aux hormones".

La crainte d'une concurrence déloyale

En effet, l'inquiétude des agriculteurs vient de ce que les normes de production dans ces pays ne sont pas les mêmes qu'en Europe et en France, en particulier. Ils craignent donc une distorsion de concurrence. "On dit qu'il faut faire de la qualité en France, on en fait, les gens en veulent mais finalement on va leur faire manger n'importe quoi" se désespère Franck, céréalier et éleveur de poulets.

Les agriculteurs veulent alerter les consommateurs sur les dangers des accords de libre-échange en négociations avec les pays du Mercosur © Radio France - Bénédicte Robin

Des automobilistes solidaires

Dans leur ensemble, les automobilistes se sont montrés solidaires des agriculteurs et concernés par la question, inquiets parfois de ce qu'ils pourront à l'avenir trouver dans leur assiette. "Mais ce n'est pas toujours facile de lire toutes les étiquettes et parfois on achète en regardant surtout le prix" concède Philippe, un père de famille.

Les agriculteurs craignent de subir une concurrence déloyale © Radio France - Bénédicte Robin

Les agriculteurs comptent bien maintenir la pression sur le gouvernement et continuer de se faire entendre. Aujourd'hui, le président Emmanuel Macron doit justement recevoir 1 000 jeunes agriculteurs à l'Elysée avant un prochain rendez-vous : samedi, au Salon de l'agriculture, à Paris.