Les agriculteurs vont perturber la circulation mardi en Loire-Atlantique et en Vendée

Le monde agricole se mobilise mardi partout en France pour notamment exprimer son malaise face aux attaques dont la profession se dit victime. Des blocages et des barrages filtrants sont prévus en Loire-Atlantique et en Vendée.

Nantes, France

A l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, le monde paysan lance une journée de mobilisation nationale mardi avec le blocage de nombreux axes routiers entre 11 heures et 14 heures. Les syndicats agricoles disent vouloir adresser un "avertissement" aux autorités et faire entendre la "détresse" de toute une profession. En Loire-Atlantique, une opération escargot sera menée sur la RN 137 (Nantes-Rennes) à partir de 11 heures entre Héric et Puceul. En Vendée, des barrages filtrants vont être installés au rond-point de la déviation de Coex, un autre au rond-point de la Romazière à la Garnache et un troisième à Saint-Jean-de-Beugné, les tracteurs stationneront au rond-point de l'échangeur de l'A83 (sortie Sainte-Hermine).

Une profession malmenée

Les agriculteurs ont dégagé trois revendications pour cette journée de grogne, ils en ont assez de "l'agribashing", d'être montrés du doigt sur la questions des pesticides ou d'être attaqués par des associations de défense de l'environnement et des militants d'organisations antispécistes. La FNSEA conteste aussi les accords commerciaux internationaux signés récemment et les normes imposées par l'Etat.