Les aides à domicile de Haute-Vienne oubliées de la prime Covid

Emmanuel Macron veut faire de ce 14 juillet, un véritable hommage pour les salariés en première ligne pendant la crise sanitaire. Mais en Haute-Vienne, les aides à domicile s'estiment oubliées. A la mi-avril, le premier ministre, Edouard Philippe, l'avait pourtant promise "une prime sera versée pour les travailleur du secteurs de l'aide à domicile".

L'Etat avait alors demandé aux départements de reprendre ce dossier. Les conseils départementaux devait décider du montant de cette prime mais surtout du choix de la verser ou non. Depuis, déjà plusieurs départements ont voté une prime exceptionnelle pour les aides à domicile. C'est le cas en Meurthe-et-Moselle, dans le Nord ou en Dordogne. Des primes qui vont de 200 euros et jusqu'à parfois 1.500 euros... Mais en Haute-Vienne, rien n'a été débloqué pour le moment. Certaines ont bien touchée un chèque. Un chèque 30 euros pour aller au restaurant.

En première ligne face au Covid-19

Catherine est aide à domicile depuis 10 ans à l'Association d'aide aux personnes à domicile (ADPAD). Elle et ses collègues ont continué à être au côté des plus fragiles durant toute cette crise. "Nous étions très importants pendant le confinement. _Parfois, nous étions les seules personnes que ces personnes maintenues à domicile voyaient de la journée_. Les proches ne pouvaient pas venir, nous étions très importants."

Chaque visite est sécurisée. "Nous portons un masque et une combinaison quand nous sommes avec eux. Même s'il y a le virus, nous avons continué à travailler avec le plus de sécurité possible pour nous et ces personnes."

La situation est parfois difficile avec des aînés qui réclament des signes d'affection. "Certains ne portent pas de masques quand nous arrivons. Ils veulent nous embrasser... C'est important pour eux d'avoir ce contact mais nous continuons de bien leur expliquer les difficultés actuelles." Les aides à domiciles sont toujours en première ligne face au virus. Certaines se déclarent "angoissées".

Un manque de reconnaissance

Mais avec les annonces du Premier ministre, tous attendaient cette prime. Avec des salaires qui atteignent difficilement le smic horaire, cette reconnaissance est la bienvenue. Pour le moment, rien n'a été annoncé par le département de la Haute-Vienne.

Maryline Lanourice gère plusieurs aides à domicile à l'Instance de Coordination du Canton de Saint Germain les Belles. Elle est dépitée : "Nous entendons toujours le mot "aide à domicile" dans tous les discours. Tous le monde dit vouloir en faire une priorité. Mais dans les faits, il y a souvent rien. Que se passera-t-il s'il y a une prochaine crise et que les aides à domicile ne sont pas là ?"

Sous conditions, certaines auxiliaires de vie ont reçu un chèque. " C'est un chèque de 30 euros pour aller au restaurant", s'offusque Isabelle. Pour l'aide soignante : _"_On se dit "Mais ils se foutent de nous!" On est encore une fois la dernière roue de la charrette. Pourtant, nous nous étions en première ligne avec les aînés. Nous étions à la guerre!"

Certaines ont donc décidé de se mettre en grève ce mardi 14 juillet.