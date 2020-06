Les aides à domicile demandent la prime Covid

Les huit fédérations de l'emploi à domicile, publiques ou privées, se sont rassemblées pour demander au gouvernement une prime Covid pour leurs salariés. Ils et surtout elles (la très grande majorité des professionnels de l'aide aux personnes vulnérables sont des femmes) sont exclus de la prime accordée aux personnels en première ligne.

Dans un communiqué publié mardi, les professionnels "crient à l'injustice et demandent, à l'instar des personnels des Ehpad, le versement par l'Etat d'une prime de 1.000 €uros en zone verte et 1.500 €uros en zone rouge". Le gouvernement a bien annoncé le versement d'une prime aux personnels des Ehpad et des structures médico-sociales publiques, les aides à domicile espéraient donc en bénéficier. Mais leurs financements dépendent des conseils départementaux et non pas de l'Etat ou de l'assurance maladie: les départements ne veulent pas assumer un engagement qu'ils n'ont pas pris.

Quatre départements ont accepté de verser une prime (aucun en Auvergne), les autres attendent. Un flou vécu comme un abandon alors que, comme les personnels soignants, les éboueurs ou les caissières, les aides à domicile ont été mises en valeur pendant la crise sanitaire. Il faut dire qu'elles font le même travail que des salariés dans un Ehpad.

Pendant la crise ils nous ont vu, nous les invisibles mais on est redevenus invisibles maintenant que le confinement est terminé: Patrick Quinty, délégué départemental Puy-de-Dôme de la FEDESAP (Fédération des Services à la Personne et de Proximité)

Les Fédérations de l'emploi à domicile rappellent que les aides à domicile sont des salariés qui travaillent le plus souvent à temps partiel, avec de petits salaires et de nombreux déplacements quotidiens. 300.000 personnes travaillent dans ce secteur en France.