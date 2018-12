Les aides à domicile demandent une revalorisation de leurs frais kilométriques

Évron, France

Leur colère s'inscrit dans le mouvement des Gilets jaunes. Les aides à domicile, employées par les ADMR (association d'aide à domicile en milieu rural) sont elles aussi remontées contre le gouvernement.

Dans leur viseur, le remboursement de leurs frais kilométriques, à 0,35 € du km, malgré la hausse des carburants. "Avec ma voiture je fais en moyenne 1.300 kilomètres par mois" raconte Nathalie, aide à domicile à Evron depuis vingt ans "on est remboursé 0,35 € du km, ça fait dix ans que ça n'a pas bougé, dans notre équipe il y a des petits salaires à 800 euros, il faut compter l'essence et l'entretien de la voiture, vers la fin du mois certains ne savent plus comment faire pour aller travailler."

Même colère chez sa collègue Rachel, 44 ans, qui dénonce un manque de considération de la part du gouvernement "on n'est pas du tout entendu, le gouvernement prône le maintien à domicile mais on travaille à perte, aujourd'hui on a plus la même motivation pour aller travailler."