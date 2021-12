Les aides à domicile en milieu rural manifestent en Mayenne : "Sans nous ils seraient en Ehpad"

Ce matin elles n'iront pas travailler, les aides à domiciles en milieu rural sont appelées à manifester aujourd'hui et demain en Mayenne. Un rassemblement est prévu à partir de 10 heures ce jeudi 16 décembre à Evron. Selon le syndicat Force ouvrière, elles sont environ mille dans le département, toutes à temps partiel, certaines touchent à peine 800 euros par mois. Elles demandent une amélioration de leurs conditions de travail et un salaire digne.

"C'est un métier physique" - Isabelle, auxiliaire de vie à l'ADMR d'Evron

Cela fera bientôt dix ans qu'Isabelle se rend toutes les semaines à Evron, faire le ménage chez Simone. Pour cette Mayennaise âgée de 100 ans, son aide est inestimable : "En plus ça me fait de la compagnie, deux fois par semaine, on est moins seule quand même." Elles ont pris l'habitude de papoter autour d'un café avant qu'Isabelle ne se mette au travail. Elle a 51 ans et est auxiliaire de vie depuis 22 ans à l'ADMR, l'association d'Aide à domicile en milieu rural.

Elle aime son métier mais admet qu'il est parfois difficile. "C'est un métier physique, témoigne l'auxiliaire de vie. Rien que le ménage déjà, faire les toilettes des personnes âgées", elle évoque aussi les fois où elle a été contrainte de les porter seule, faute de pouvoir compter sur l'aide d'une collègue.

Cela fera bientôt dix ans qu'Isabelle se rend toutes les semaines à Evron, faire le ménage chez Simone. © Radio France - Elsa Vande Wiele

L'ADMR de la Mayenne peine à recruter. Il manquerait une dizaine de salariés à Evron par exemple d'après FO. "C'est parce que le métier n'attire pas", d'après Isabelle. Notamment à cause des journées à rallonge et du manque de reconnaissance. Chaque jour, elle, parcourt de nombreux kilomètres avec sa propre voiture : "La vidange, les pneus et l'usure du véhicule sont à notre charge, ça fait longtemps qu'on réclame une voiture de fonction."

Deux jours de grève, une délégation reçue au conseil départemental

Concernant les véhicules, le syndicat FO affirme que la fédération ADMR de la Mayenne et le conseil départemental se renvoient sans cesse la balle. Les indemnités kilométriques, elles, sont bloquées à 35 centimes "depuis au moins dix ans".

"Ca ne nous permet pas de rentrer dans nos frais", peste une aide à domicile de l'ADMR qui préfère rester anonyme. Elle assure gagner 1.100 euros net par mois, pour 130 heures travaillées par mois. Son salaire est un peu plus élevé en réalité mais elle déduit les frais de route qui ne lui sont pas remboursés.

L'aide à domicile pointe aussi des cadences de travail inadaptées. "Parfois on reste une demi-heure alors qu'il faudrait rester un quart d'heure de plus." "On ne serait pas là, ils seraient en Ehpad", poursuit l'aide à domicile. Ecœurée, elle songe à changer de métier.

La fédération ADMR de la Mayenne n'a pas répondu à nos sollicitations. Une délégation d'aide à domicile sera reçue par le président du conseil départemental vendredi 17 décembre à 11 heures. FO demande également l'application de la revalorisation salariale accordée à certaines depuis le mois octobre à toutes les employées.