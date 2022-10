Les aides à domicile sont prioritaires pour faire le plein de carburants en Berry

Dans l'Indre, l'absence des aides à domicile parmi les professions prioritaires pour faire le plein de carburants avait provoqué un tollé. Il n'y a qu'à voir les commentaires sous la publication Facebook de la préfecture pour percevoir le sentiment d'injustice. "On doit donner des médicaments, des repas ,faire des toilettes ,des levers ! On fait comment si on a plus d'essence pour aller chez les personnes âgées ? Certaines ne voient que nous de la journée !", s'indignait une aide à domicile.

Ce vendredi matin, la préfecture de l'Indre a modifié la liste et les aides à domicile vont aussi pouvoir emprunter les files prioritaires dans certaines stations-services du département. Dans le Cher, dès jeudi, les aides à domicile avaient été citées parmi les professions prioritaires.