Les aides de l'état "ne compenseront pas les pertes", selon le président des Vitrines de Strasbourg

Après les pillages de vendredi , la préfecture a conseillé aux commerçants strasbourgeois de baisser le rideau ce samedi - conseil suivi par de nombreuses enseignes . Les trams et les bus ont arrêté de circuler à 13h. Résultat, ce premier weekend de soldes a été catastrophique pour les commerçants. Gwenn Bauer, président des vitrines de Strasbourg, le déplore : "C'est quand même un gros week-end, dans un contexte déjà compliqué, avec la hausse des prix de l'énergie, avec le pouvoir d'achat qui diminue. C'était un moyen de faire des bonnes affaires. Les grands magasins vous diront que c'est une grosse perte de leur chiffre d'affaires."

ⓘ Publicité

"Certains magasins venaient juste de refaire leurs vitrines et elles ont été brisées, c'est un peu compliqué."

Le ministre de l'économie, Bruno Lemaire, a annoncé des aides pour les commerçants (report du paiement des charges sociales et fiscales ou encore effort demandé aux assureurs). Mais pour Gwenn Bauer, "ça ne compensera pas ces pertes. Les assurances, j'espère qu'elles joueront le jeu. D'autant plus qu'il y a déjà eu des dégâts lors d'autres manifestations il y a un peu plus d'un mois. Certains magasins venaient juste de refaire leurs vitrines et elles ont été brisées, c'est un peu compliqué."