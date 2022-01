"Les aides, on n'en a pas trop vu la couleur" regrette le programmateur du Médiator à Perpignan

Le spectacle continue mais... assis ! Depuis le 3 janvier et pour trois semaines en raison de la situation sanitaire, le gouvernement interdit tout concert en intérieur avec des spectateurs debout. Une jauge de 75 % a aussi été instaurée. "Dans ces conditions, on a choisit de reporter deux soirées en avril et en mai", explique Julien Bieules, le programmateur du Médiator, à Perpignan. "Mais ce n'est pas simple car sur certains concerts, on attend des Écossais et des Espagnols."

Il s'agit évidement d'un nouveau coup dur. "On serre les dents et on fait attention à ce qu'on fait. Surtout que les aides promises, on n'en a pas trop vu la couleur... On n'a pas touché zéro euro, mais on n'a pas touché ce qui était promis. Après, les dossiers sont compliqués, peut-être que ça viendra plus tard..."