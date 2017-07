Les aides-soignantes de l'Ehpad des Opalines à Foucherans mettent fin à leur grève

Après 117 jours de mobilisation, les grévistes de l'Ehpad des Opalines de Foucherans mettent fin ce jeudi soir à leur mouvement. Elles estiment avoir obtenu des compensations significatives de la part de la direction.

Deux embauches, des jours de congés supplémentaires et une prime net de 450 euros euros pour chaque grévistes ; voilà ce qu'obtiennent les personnels de l'Ehpad de Foucherans après plus de trois mois et demi de conflit. La direction avait dépêché un médiateur pour régler ce conflit. Il devrait confirmer ces annonces ce vendredi en conférence de presse.

C'est la fin d'un beau combat"

"C'est la fin d'un beau combat", lâche, émue, Anne-Sophie Pelletier, porte-parole du mouvement et gréviste de la première heure. Depuis le 3 avril dernier, une dizaine d'aide-soignantes ont cessé le travail, dénonçant leurs conditions de travail. Elles s'alarmaient notamment de l'impossibilité de fournir un accueil décent aux personnes âgées : "on a aussi gagné le fait qu'on parle enfin des personnes âgées, ce n'est plus un sujet tabou".

Elles attribuent également cette "victoire" au soutien de personnalités publiques, comme le député François Ruffin, venu leur rendre visite ce lundi.

La direction leur a aussi assuré qu'elles ne subiraient pas de sanctions suite à leur mouvement . Anne-Sophie Pelletier se félicite d'avoir finalement trouvé un terrain d'entente avec la SG-MR Opalines : "on a gagné une lutte des classes qui était rude, mais si belle à la fois... et ça permet de grandir".