Les alentours du Mans se découvrent à pied, à vélo et en canoë grâce au carnet de balades

Dans le cadre de sa politique de développement touristique, Le Mans Métropole a réédité cet été un carnet de 24 balades, autour du Boulevard Nature dans l'agglomération. Le dernier carnet, édité en 2019, était épuisé depuis longtemps. En quatre ans, c'était le moment de rééditer un nouveau fascicule, pour montrer aux touristes les richesses du territoire. "On a la chance d'avoir une métropole verdie, traversée par deux rivières, l'Huisne et la Sarthe", précise Lydia Hamounou-Boiroux, conseillère chargée du tourisme au Mans Métropole. "C'est effectivement un atout, un potentiel qu'il nous faut vraiment travailler, sur lequel il nous faut communiquer", ajoute-t-elle.

Des balades accessibles en fauteuil roulant

Le nouveau carnet de balades, fraîchement sorti de l'imprimerie en juin, détaille donc 24 balades, entre 2 et 17 kilomètres chacune. Il en existe cinq dans la ville même du Mans, onze dans le reste de la métropole et la nouveauté cette année, c'est l'ajout de quatre balades en canoë et trois à vélo.

Six promenades sont accessibles en poussettes et en fauteuil roulant. À chaque balade correspond une fiche dépliable avec un parcours à suivre en s'aidant de la signalétique sur place. Au total, 3.500 exemplaires ont été édités et sont disponibles au prix de 9 euros à l'office du tourisme, dans les librairies Thuard et Doucet, ainsi qu'à la maison du pilier rouge et au camping d'Yvré-l'Évêque.