Les Alpes-Maritimes économiquement plus affectées par la crise sanitaire que le reste de la région

Sans faire trop de catastrophisme, la situation n'est quand même pas brillante. L'exemple le plus parlant est bien sûr le secteur de la restauration. Complètement à l'arrêt. L'INSEE parle pour le 06 de moins 70 % sur les 3 premiers mois de l'année. Le nombre d'heures supplémentaires dans le tourisme est aussi en chute libre. Il atteint sur le seul mois de mars une baisse record de moins 14%. Quand on sait que le tourisme est le moteur économique du département, on comprend mieux que l'été va être déterminant pour savoir si l'économie azuréenne retrouve des couleurs. Autre mastodonte économique: le bâtiment. Un bon indicateur est de regarder le nombre de permis de construire qui sont déposés. Depuis janvier, c'est en baisse et les niveaux sont donc bien loin du coup des niveaux de 2019. Enfin autre chiffre: la création de micro-entreprise, +9,2%. Mais est-ce positif ? Peut-on en conclure que les azuréens dynamiques, se lancent à leur propre compte ? Pas sûr ! Car cela signifie aussi que de nombreuses personnes ont perdu leur travail ou l'ont quitté et tentent de trouver une porte de sortie, souvent fragile, par l'auto-entrepreneuriat.