Les Alsaciens de retour dans les magasins allemands

La France n'est plus classée zone à haut risque par l'Allemagne depuis ce dimanche 23 mai. Les Alsaciens peuvent donc retourner faire leurs courses outre-rhin sans présenter de test négatif et ce mardi il y avait du monde dans les rues de Kehl. "Je n'allais pas faire un test PCR pour faire des courses!", témoigne une Alsacienne au micro de France Bleu Alsace "la fin des tests change tout".

Les commerçants allemands ravis

Et ça se voit dans les magasins. "Les ventes ont bondi de 60%", raconte Sabrina vendeuse dans un bureau de tabac "certains clients font déjà des réserves car les règles peuvent à nouveau changer". "Les Français représentent plus de 60% de ma clientèle, c'est très important pour moi qu'ils reviennent", poursuit Mélanie responsable d'une boutique de prêt à porter.

Tout n'est pas redevenu normal pour autant. Il n'est pas possible de rester plus de 24h en Allemagne et présenter un test négatif reste obligatoire pour aller au restaurant ou au musée.

