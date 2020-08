Les alsaciens prêts à multiplier les trajets en Allemagne face à la limitation d'achat de tabac à l'étranger

La limitation d'achat de tabac à l'étranger va t-elle pousser les fumeurs alsaciens à se replier vers les buralistes français ? Pour beaucoup la réponse est non, pas de changement d'habitude, mais plus d'aller-retour à la frontière allemande.

"Je viendrai plus souvent, je ferai un tour pour aller chercher ma cartouche", sourit Brigitte devant l'un des nombreux bureaux de tabac qui parsèment les rues de Kehl, en Allemagne. Avec une consommation de trois cartouches par mois, cette fumeuse strasbourgeoise se déclare prête à faire trois aller-retour pour chaque achat.

Les fumeurs continuent de s'approvisionner outre-Rhin

Car depuis un décret paru le 31 juillet les standards ont changé. Les quantités de tabac que l'on peut importer depuis un autre pays de l'Union Européenne sont divisés par quatre. Concrètement, un Français ne peut ramener dans l'Hexagone qu'une seule cartouche, soit 200 cigarettes maximum, au lieu de 800 auparavant.

Pour les cigares, le seuil passe de 200 à 50 et d'un kilos à 250 grammes pour le tabac à rouler. Une mesure votée par l'assemblée nationale début juillet destinée à lutter contre la contre-bande et à soutenir les buralistes français.

Limiter à zéro paquet ou à deux paquets, là cela serait une mesure courageuse" - Patrice Soiyet, président de la chambre syndicale des débiteurs de tabac du Bas-Rhin

Mais même avec ces restrictions, les buralistes allemands ne craignent pas une fuite de la clientèle alsacienne. "Ils nous ont rassuré, en disant qu'ils reviendraient juste plus souvent", déclare Mélissa, vendeuse de tabac à Kehl. Cent mètres plus loin, même discours pour Ria, une autre buraliste : "Ils font des plus petits achats, mais ils viennent plus régulièrement."

Mesure sans effet à l'échelle locale

Pour Benjamin, buraliste à Strasbourg, le constat est amère. "Le gars il peut passer dix fois la frontière avec une cartouche", lâche ce gérant derrière son comptoir, "il y a un pont, on peut y aller, on peut revenir..." Une "mesurette" souffle t-il, avant d'ajouter que les limitations doivent être plus sévères, surtout dans une région frontalière.

Selon Patrice Soihier président de la chambre syndicale des débiteurs de tabac du Bas-Rhin, ces restrictions sont une petite victoire mais elles ne vont pas assez loin : "Je voudrais que ça soit limiter à zéro paquet ou deux paquets, là cela serait une mesure courageuse."

La mesure a du sens à l'échelle nationale analyse Patrick Soihier. Les consommateurs, habitués à s'approvisionner en grande quantité à l'étranger pourront maintenant difficilement le faire. "Cela va limiter les gros trafics, mais les petits trafics du quotidien seront impactés de manière plus nuancés", détaille le président de la chambre syndicale des débiteurs de tabac du Bas-Rhin. Une harmonisation des prix au niveau européen reste l'une des meilleurs solutions selon lui.

Pour rappelle, le non-respect des nouvelles restrictions est sanctionnée d'une amende pouvant aller jusqu'à 750 euros et la confiscation de votre marchandise.