c'est Emmanuel Besnier qui l'affirme dans un entretien accordé à l'hebdomadaire "Le Point". "C'est très éloigné de leur culture mais les Chinois commencent à manger des pizzas avec de la mozzarella" explique le PDG de Lactalis. En Chine, vous ne trouverez aucun restaurant qui présente, en fin de repas, un plateau de fromages.

Mais si l'industriel mayennais s'intéresse à ce marché, c'est d'abord pour poursuivre la croissance internationale de l'entreprise et c'est ensuite parce que les habitants de ce pays sont entrain de changer leurs habitudes alimentaires. Les Chinois voyagent de plus en plus, vers la France notamment, et découvrent le plaisir de manger un morceau de fromage.

Une usine Lactalis à Shanghai acquise en 2017

Lactalis possède déjà une usine, près de Shanghai, qui fabrique du yaourt. Un outil qui servira probablement à produire dans les années à venir du camembert. Pas trop fort car le consommateur chinois est habitué, avec la mozzarella, à la douceur.

Pour se lancer dans cette aventure, Lactalis travaillera avec des laitiers locaux. Des géants qui pèsent des milliards d'euros de chiffre d'affaire. D'ici la fin de l'année, on en saura davantage sur cette nouvelle stratégie de développement promet la direction de Lactalis. Imposer le fromage au marché chinois, un projet qui reste à affiner.