Des PV électroniques à Poitiers à partir de cet été

Fini les papillons verts, à partir de cet été, la mairie de Poitiers se met à l'électronique pour les PV de stationnement. Les agents municipaux vont être équipés de smartphones sur lesquels ils enregistreront les infractions.

Attention, si vous oubliez de payer à l'horodateur ou si vous vous garez sur un emplacement non matérialisé par une place à Poitiers, vous ne recevrez plus la traditionnelle amende sous vos essuies-glace. Vous aurez un simple avis de passage sans date, ni lieu, ni heure. Les détails seront envoyés par La Poste directement à votre domicile comme pour les excès de vitesse.

Un simple avis de passage

Les automobilistes craignent des dérives, comme Catherine qui prend régulièrement sa voiture pour se rendre dans le centre-ville : "J'espère qu'on aura la possibilité de contester parce que vous ne saurez pas à quelle heure ça a été fait ni où exactement ça peut être problématique".

Verbalisés deux fois ?

Certains poitevins craignent d'être verbalisés deux fois car le PV n'est pas daté mais pour Alexandra Abbassi, directrice du service prévention et tranquillité à la mairie de Poitiers, c'est impossible : "le logiciel est bien fait, si vous êtes verbalisés l'information apparaît dans le système et les agents ne pourront pas mettre une deuxième amende".

Possibilité de payer sur Internet

Autre nouveauté, désormais les amendes de stationnement pourront être réglés sur Internet en quelques clics. Ce sera donc le même principe que pour les PV pour excès de vitesse, il y aura plusieurs moyens de paiement possible.

Une application pour payer le parcmètre

La mairie est également en train de créer une application pour payer à distance l'horodateur. "Exemple si vous êtes en réunion, que ça dure plus longtemps que prévu et que vous devez remettre de l'argent dans le parcmètre vous n'aurez plus à attendre la fin de la réunion pour y aller, vous pourrez directement payer depuis votre smartphone", détaille Alexandra Abbassi. Mais la mairie n'a pas souhaité communiquer la date de lancement.