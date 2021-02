Les anciens GM&S lancent une collecte pour aider plusieurs d'entre eux en difficulté financière

Ce que craignaient les salariés de GM&S au moment du plan social qui a vu le licenciement de 157 personnes à la Souterraine en 2017 est en train d'advenir : certains des licenciés en sont arrivés à une précarité avancée.

Selon l'association de soutien des anciens GM&S, entre 15 et 30 ex-salariés sont en difficulté financière, et deux d'entre eux font face à une situation particulièrement préoccupante. Ils ne touchent plus d'allocation chômage et doivent régler malgré tout les échéances de leur endettement.

Vincent Labrousse, ancien secrétaire CGT à GM&S explique que la situation est difficile : "Ce sont des situations d'endettement important. On a des contacts quotidiens et ils nous ont demandé quelles pouvaient être les démarches pour essayer de retarder un petit peu les dettes. Nous, naturellement, on a ouvert cette quête pour leur donner un petit coup de main ponctuel".

Pour leur apporter une aide ponctuelle, l'association a mis en ligne une cagnotte que vous pouvez retrouver ici.

Si vous souhaitez aider, vous pouvez également envoyer un don à l'association à l'association : ASD GM&S La Souterraine 6 cité Jean Macé 23300 La Souterraine.

En septembre 2020, nous avions discuté de la situation des anciens GM&S avec l'un d'entre eux, Jean-Marc Ducourtioux. Il nous disait que 3 ans après le plan social, une soixantaine d'ex-salariés étaient toujours en difficulté, c'est à dire qu'ils étaient soit au chômage, soit ils ne trouvaient que des CDD courts.