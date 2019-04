Les anciens GM&S vont fouler le tapis rouge du festival de Cannes !

La Souterraine, France

Le combat des anciens salariés de GM et S va être montré à Cannes ! Presque deux ans après le naufrage de l'usine de La Souterraine qui s'est soldé par le licenciement de 167 personnes, le documentaire "On va tout péter" de Lech Kowalski vient d'être sélectionné à la quinzaine des réalisateurs. Le réalisateur britannique a suivi et filmé la mobilisation des GM et S pour sauver leur entreprise.

Je suis très heureux - Vincent Labrousse ex GM et S

Lech Kowalski a filmé le long combat des salariés de GM et S. "Il montre l'envers du décor, la réalité de notre lutte, et l'attachement à notre entreprise, explique Vincent Labrousse, ancien salarié du sous-traitant automobile, c'était une lutte collective, on y a mis toutes nos tripes". Les anciens GM et S ont prévu d'accompagner le film jusqu'à Cannes. "Notre objectif c'est de faire au moins un car" termine Vincent Labrousse.