Les anciens salariés d' Ardennes Forge au bout du rouleau

Neuf ans après la fermeture de leur usine, ils vont devoir rembourser le trop perçu des indemnités de licenciement. Entre 6000 et 24 000 euros selon les cas.

C'est la fin d'un long combat judiciaire, les ex salariés d'Ardennes Forge à Nouzonville vont devoir rendre une partie des indemnités reçues en 2010. La cour de cassation vient de rendre sa décision. Les 47 ex salariés ont vu leurs indemnités revues à la baisse et devront rendre de l' argent. Entre 6000 et 24 000 euros selon les cas pour un total de 470 000 euros. Les indemnités ont été diminuées car le travail dissimulé pour lequel les anciens dirigeants ont été condamnés n' a pas été pris en compte. L'arrêt de la cour d' appel de Reims a été confirmé.Il n' y aura pas de nouveau procès.

Un coup dur pour les ex salariés qui avaient sonné à toutes les portes pour éviter le pire. Beaucoup ont déjà dépensé cet argent et restent dans une situation de précarité qui va les empècher de rembourser les sommes demandées. Sur France Bleu Champagne-Ardenne, l'un des anciens salariés demande une grâce. Un peu d'humanité pour des familles qui vont être dans l' incapacité de rembourser. " J'en connais une paire qui sont désespérés " à réagi Rémi Petitjean, ancien salarié d' Ardennes Forge.