Les Anglais du Limousin : les britanniques investissent toujours dans l'immobilier en Haute-Vienne et en Corrèze

L'an dernier le vote du Brexit a soulevé de nombreuses interrogations sur le marché immobilier français, notamment en Limousin où 10.000 à 15.000 Britanniques possèdent une résidence principale ou secondaire. Une crainte infondée puisque les sujets de sa majesté continuent d'investir chez nous.

Passée une période d'incertitude après le vote du Brexit, Trevor Leggett a vite retrouvé le sourire. Entre juin 2016 et juin 2017, les ventes ont bondi de 27% dans son réseau spécialisé dans la clientèle britannique, dans un grand quart sud-ouest de la France. Une tendance qui se retrouve notamment dans son agence de Rochechouart. En Limousin, ce sont surtout des maisons à retaper qu'il a vendu durant cette période.

Le Brexit n'a pas eu d'impact sur les facteurs qui incitent les Anglais à s'installer en France

Toujours selon le réseau Leggett immobilier, les anglais viennent s'installer principalement pour "le soleil et le rapport qualité prix des biens du marché . Aucun de ces facteurs n'a changé depuis le Brexit." Et c'est exactement ce qui a incité Peter Finlayson a acheter une maison à Chamborêt, sur un vaste terrain avec un lac. Il faisait des aller et retour régulièrement depuis dix ans et il a finalement décidé de rester pour de bon. "C'est tellement peu cher. Il y a beaucoup d'espace, la campagne et on peut pêcher !"

Si le Brexit n'a pas eu d'impact, l'élection présidentielle française a en revanche changé la donne

Depuis peu, Trevor Leggett sent venir un nouveau boom auquel il ne s'attendait pas dans son réseau immobilier. L'élection d'Emmanuel Macron pourrait encore améliorer ses affaires, qui se cantonnaient depuis quelques temps à "des biens modestes , moins prestigieux que d'habitude. Depuis la présidentielle, on dirait qu'il y a du renouveau dans la confiance vis-à-vis de la France. Aujourd'hui on a de la demande sur des produits plus importants, des maisons à 300.000 ou 400.000 euros !" Evidemment, il se réjouit de la reprise de ces ventes plus haut de gamme.