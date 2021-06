Les anglais et américains non vaccinés ne pourront pas venir en vacances sur la Côte d'Azur cet été. Et s'ils sont vaccinés, ils devront produire tout de même un test négatif au contraire du reste des européens.

Les anglais et américains non vaccinés ne pourront pas venir en vacances sur la Côte d'Azur

Les Européens vaccinés contre le Covid-19 pourront entrer en France sans test PCR à partir du 9 juin. Mais pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni ou des Etats-Unis être vacciné ne suffira pas. Il faudra aussi que ces derniers produisent un test PCR ou antigénique négatif. Ce qui signifie que les américains et anglais non vaccinés ne pourront pas venir en vacances sur la Côte d'Azur, car pour eux, la seul possibilité de débarquer et d'avoir un motif impérieux -donc pas les vacances- , un test négatif et un isolement de 7 jours.

Bien sûr, il y a aussi ceux qui restent sous bannière rouge: Afrique du Sud, Argentine, Bahreïn, Bangladesh, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Inde, Népal, Pakistan, Sri Lanka, Suriname, Turquie, Uruguay. Les voyageurs en provenance de ces pays ne peuvent venir que pour des motifs impérieux et avec test obligatoire. Notons que dans les pays dits verts; on compte en plus de l'Union Européenne, l'Australie, la Corée du Sud, Israël, le Japon, le Liban, la Nouvelle-Zélande ou encore Singapour. Ces nouvelles mesures et ce nouveau classement est plutôt bien accueilli par les professionnels du tourisme azuréen mais pour Rudy Salles, adjoint au maire de Nice en charge du tourisme les tests exigés pour les américains sont peut-être de trop: "C'est un pays qui vaccine beaucoup, on aurait pu éviter de leur demander un test". La clientèle américaine, très nombreuse sur la Côte d'Azur est attendu avec impatience. Seule les vaccinés pourront donc venir, un problème encore sur le chemin d'un complet retour à la normale.