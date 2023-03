Les Angoulinois s'inquiètent de la pression immobilière sur leur village

Pas de méga-bassines ou de réforme des retraites à l'ordre du jour. Leur préoccupation ? L'urbanisation de leur village de 4200 habitants. 150 personnes ont manifesté ce samedi matin dans les rues d'Angoulins (Charente-Maritime) à l'initiative de l'association "habitant Angoulins réagissons". Sur les pancartes des manifestants qui ont marché paisiblement autour de la place de l'église avant de rejoindre le parvis de la mairie, on peut lire "Angoulins-sur-Béton", "R+1 oui, R+2, non" ou encore "Vinci = menteur ".

D'entrée de jeu, le président de l'association met les choses au clair. "Nous ne sommes pas opposés aux nouveaux logements sociaux. Il faut accueillir des gens, c'est nécessaire, mais nous voulons que ça se fasse de manière raisonnable", argumente Alexandre Baradat. "Ca peut ne pas paraitre surdimensionné pour quelqu'un qui habite à La Rochelle, mais Angoulins est un petit village. Pour pouvoir accueillir des gens dans un délai très court avec des problèmes de circulation, il faut faire ça de manière modéré."

Pour le maire, le compte n'est pas bon

Six projets immobiliers ont été lancés . La plupart représente une trentaine de logements déjà livrés ou encore en chantier. Mais le projet qui crispe surtout les villageois : c'est celui des Cinq-Quartiers . Un lot de 150 logements (finalement avec une poignée de R+2) sur un terrain agricole de plus de quatre hectares. En fait, c'est l'ampleur de ce projet immobilier qui fait peur aux Angoulinois. A 300 mètres du lieu de la manifestation, le maire d'Angoulins nous reçoit dans une petite salle servant de tiers-lieu. Jean-Pierre Nivet a préparé quelques documents, car il s'étonne des chiffres avancés par les manifestants.

Sur une carte, les projets immobiliers aboutis ou en chantier. Il fait et refait ses comptes. Son calcul est béton ! "J'entends l'inquiétude, mais ce qui est désagréable c'est quand on échange sur des données erronées", regrette l'édile angoulinois. "Six permis de construire ont été délivrés à hauteur de 128 logements, plus 150 autres pour les Cinq-Quartiers, dont le projet n'est pas encore finalisé". Au total, 278 nouveaux logements - et non 500 - sont ou seront construits d'ici 2026-2027. Dont 150 sur le futur écoquartier des Cinq-Quartiers (90 pour Immobilière Atlantic Aménagement et 60 pour Vinci Immobilier). L'association réfractaire souhaiterait que la jauge soit ramenée à 80 habitations.

Pour le maire d'Angoulins Jean-Pierre Nivet, le compte n'est pas bon © Radio France - Eric Le Bihan

La Rochelle, la bourgeoise

Pour le maire, ce n'est pas faute d'avoir échangé. Le projet immobilier des Cinq-Quartiers a fait l'objet d'un an de concertation publique et de huit réunions publiques. Mais les frondeurs mettent en avant que la donne a changé en cours de route avec l'apparition de logements en R+2 et un ratio parking-logement revu à la baisse. Fabrice habite à Angoulins depuis une dizaine d'années. Pas besoin de pancarte, son discours est aussi spontané qu'incisif. La volonté de la communauté d'agglomération de créer des logements coûte que coûte lui hérisse le poil. "L'idée d'accueillir des nouveaux habitants, je dis oui bien évidemment, mais quand j'entends qu'il y a 10.000 demandes de logements à La Rochelle, on pourrait rapprocher ça avec les logements Airbnb de ces mesdames et messieurs les bourgeois rochelais qui préfèrent les louer aux touristes plutôt qu'aux jeunes et en particulier aux étudiants."

Cinq quartiers - Angoulins

Le maire d'Angoulins a conscience que l'enjeu est à l'échelle communautaire et l'équation n'est pas simple à régler. Il faut répondre à une demande croissante tout en préservant la qualité de vie de son village. Avec un paramètre démographique aggravant pour Angoulins : le vieillissement de sa population combinée à la perte d'enfants scolarisés (de 300 à 270 enfants en deux ans). L'autre enjeu de taille pour la municipalité est de faire passer son " parc de logements sociaux de 7% à 15% d'ici trois ans ." Et pour limiter l'impact de cette pression immobilière, Jean-Pierre Nivet insiste sur le projet-phare de son nouveau mandat : la construction d'une seconde entrée routière par le nord d'Angoulins. Le projet est en bonne voie. Le département de la Charente-Maritime est en train d'acheter les terrains.