Les animateurs périscolaires sont en grève ce mardi et ce mercredi à Rouen, les services à la cantine et le fonctionnement de certains centres de loisirs seront perturbés.

Les animateurs périscolaires en grève à Rouen, des perturbations dans les cantines et centres de loisirs

Les parents d'élèves de plusieurs écoles vont devoir s'organiser pour faire manger leurs enfants ce mardi 14 décembre. Un préavis de grève a été déposé par les animateurs du temps périscolaire, ceux qui assurent l'accueil des enfants avant et après la classe, la garderie, et la cantine. Ces animateurs dénoncent des contrats précaires et des rémunérations trop faibles. Des perturbations sont à prévoir dans de nombreuses écoles.

En raison de la grève des animateurs, des perturbations sont aussi à prévoirdans les centres de loisirs municipauxce mercredi 15 décembre. Les centres Petit-Prince, Achille-Lefort, Grammont et Marie-Duboccage seront entièrement fermés ce mercredi.

Écoles maternelles

Honoré de Balzac : restauration fermée (pas d'accueil possible) ; garderies du matin et du soir fermées

(pas d'accueil possible) ; Brière : fonctionnement normal des services

Marcel Cartier : restauration fermée (pas d'accueil possible) ; garderies du matin et du soir fermées

(pas d'accueil possible) ; Camille Claudel : fonctionnement normal des services

Thomas Corneille : restauration fermée (pas d'accueil possible) ; garderies du matin et du soir fermées

(pas d'accueil possible) ; Claude Debussy : fonctionnement normal des services

Fabulettes : fonctionnement normal des services

Jules Ferry : restauration fermée (pas d'accueil possible) ; garderies du matin et du soir fermées

(pas d'accueil possible) ; Jean de la Fontaine : restauration fermée (pas d'accueil possible) ; garderies du matin et du soir fermées

(pas d'accueil possible) ; Anatole France : restauration fermée (pas d'accueil possible) ; garderies du matin et du soir fermées

(pas d'accueil possible) ; Catherine Graindor : restauration fermée (pas d'accueil possible) ; garderies du matin et du soir ouvertes

(pas d'accueil possible) ; garderies du matin et du soir ouvertes Jeanne Hachette : restauration fermée (pas d'accueil possible) ; garderies du matin et du soir fermées

(pas d'accueil possible) ; Hameau des Brouettes : fonctionnement normal des services

Marie Houdemare : fonctionnement normal des services

Pauline Kergomard : restauration fermée (pas d'accueil possible) ; garderie du soir fermée (matin ouvert)

(pas d'accueil possible) ; (matin ouvert) Achille Lefort : restauration fermée (pas d'accueil possible) ; garderies du matin et du soir fermées

(pas d'accueil possible) ; Guillaume Lion : restauration fermée (pas d'accueil possible) ; garderie du matin fermée (soir ouvert)

(pas d'accueil possible) ; (soir ouvert) Clément Marot : fonctionnement normal des services

Marguerite Messier : fonctionnement normal des services

Maurice Nibelle : restauration fermée (pas d'accueil possible) ; garderies du matin et du soir ouvertes

(pas d'accueil possible) ; garderies du matin et du soir ouvertes Charles Nicolle : restauration fermée (pas d'accueil possible) ; garderies du matin et du soir fermées

(pas d'accueil possible) ; Marie Pape Carpantier : restauration fermée (pas d'accueil possible) ; garderies du matin et du soir ouvertes

(pas d'accueil possible) ; garderies du matin et du soir ouvertes Rosa Parks : restauration fermée (pas d'accueil possible) ; garderies du matin et du soir ouvertes

(pas d'accueil possible) ; garderies du matin et du soir ouvertes Louis Pasteur : restauration fermée (accueil et pique-nique possible, qui ne se conserve pas au froid et qui ne se fait pas réchauffer, à fournir par les familles) ; garderies du matin et du soir ouvertes

(accueil et pique-nique possible, qui ne se conserve pas au froid et qui ne se fait pas réchauffer, à fournir par les familles) ; garderies du matin et du soir ouvertes Pépinières Saint-Julien : fonctionnement normal des services

Jean-Philippe Rameau : fonctionnement normal des services

Pierre de Ronsard : fonctionnement normal des services

Les Sapins : restauration fermée (accueil et pique-nique possible, qui ne se conserve pas au froid et qui ne se fait pas réchauffer, à fournir par les familles) ; garderie du matin fermée

Écoles élémentaires