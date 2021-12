Les animateurs périscolaires en grève ce mardi et ce mercredi pour de meilleures conditions de travail

Ils assurent les accueils périscolaires le matin et le soir après la classe, ils animent les mercredi dans les centres de loisirs... les animateurs sont en grève ce mardi et ce mercredi pour réclamer une plus grande reconnaissance de leur profession et de meilleures conditions de travail. Invitée de France Bleu Picardie ce mardi à 8h10, Lynda Idriss, directrice d'un centre de loisirs à Amiens, est l'une des représentante du mouvement.

France Bleu Picardie : Le métier d'animateur est donc un métier précaire ?

Lynda Idriss : Tout à fait. Nous sommes un corps de métier où la précarité s'est accentuée. Elle a toujours été présente, mais au fur et à mesure des années, elle s'accentue et surtout le monde change et les gens s'en rendent compte.

Quand on parle de précarité, de quoi on parle? Ça consiste en quoi ces contrats, ces vacations à la journée ?

Il faut savoir que dans la vacation existe dans plusieurs métiers. On appelle ça pour certains des intermittents du spectacle, des vacataires dans d'autres métiers. Le problème de la vacation, c'est qu'elle n'a ni horaire ni salaire fixe. C'est à dire que chaque commune peut fixer son taux horaire à la vacation et son nombre d'heures. Par exemple à Amiens, on est à 64 euros brut pour 11 heures de travail. On est loin du SMIC horaire et nous nous réclamons des vrais contrats. Une heure travaillée, une heure payée au SMIC horaire. C'est le minimum qu'on puisse apporter à ces animateurs qui s'occupent de nos enfants.

Et ce statut, ça veut dire concrètement que les animateurs, les animatrices ne peuvent pas faire de projets, ne pas aller en vacances ?

Voilà leur projet de vie. Il faudra m'expliquer comment, quand on gagne 64 euros pour 10 heures de travail, qu'on n'a pas de contrat, qu'on ne puisse pas justifier d'un salaire. Malgré ce métier, malgré ces animateurs qui travaillent toute l'année et qui ne peuvent pas prendre de vacances, ils n'ont aucune protection sociale. Ils n'ont pas de congés payés et donc leur projet de vie est forcément saturé à un moment. Quand ils veulent aller en vacances, ils n'ont pas d'argent puisqu'ils ne sont pas payés. Mais en plus, ils ne peuvent pas faire un prêt pour une voiture, pour un bien immobilier par exemple.

Et comment on explique que c'est que ces animateurs qui sont payés à la vacation depuis parfois vingt ans ne soient aujourd'hui toujours pas titularisés ?

Ca s'explique par la politique de l'enfance qu'on veut mettre dans sa commune. Chacun met sa politique en route. Et si on veut des centres de loisirs qui sont des accueils d'actions éducatives et non des garderies comme on l'entend très souvent, il faut mettre le paquet. Il faut titulariser les gens, il faut leur donner un vrai contrat de vie. Il faut des équipes stables pour qu'on puisse évoluer avec nos enfants dans nos projets.

Et c'est cette précarité qui fait aussi qu'aujourd'hui, vous ayez du mal à recruter des animateurs, des animatrices, notamment des jeunes qui ne veulent plus faire ce métier ?

Forcément cette jeunesse a compris ce que nous n'avions pas compris de notre temps. Eux l'ont compris beaucoup plus vite que nous. La pandémie a fait beaucoup de chose puisqu'au dernier confinement, il faut savoir que les animateurs ont perdu une semaine de travail parce les centres étaient fermés. Donc pendant trois semaines au moment des vacances de Pâques, plus la semaine auparavant,ils n'ont pas eu de salaire. Et quand on entend aujourd'hui la ministre d'Etat chargée de la Jeunesse et de l'engagement, elle a rien proposé pour gérer cette pénurie d'animateurs dans toute la France à part le BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateurs) dès 16 ans. Nous, sur le terrain, on se dit "mais elle ne connaît vraiment pas ce métier". Gérer 14 ou 18 enfants quand on a 16 ans, c'est complètement irresponsable.

D'ailleurs, le gouvernement a aussi annoncé en octobre une aide de 200 euros pour passer le BAFA. C'est suffisant ?

On ne va pas le nier, une aide est toujours la bienvenue, quelle que soit cette aide. Mais elle n'est pas suffisante pour demander à des jeunes de travailler pendant 50 heures/semaine pour un salaire en dessous du SMIC. Donc notre jeunesse aujourd'hui, elle dit "Moi, je préfère aller travailler à McDo ou je vais être payé au SMIC plutôt que dans un centre de loisirs pour être sous payé malgré toute la responsabilité avec toute la responsabilité."

Est-ce que c'est un mouvement qui va être suivi aujourd'hui et demain ? Est-ce que la grève peut aussi être amenée à se poursuivre après mercredi ?

Elle est suivie ce mardi et ce mercredi, c'est certain. On fait beaucoup plus que les chiffres annoncés. Ensuite, effectivement, il y aura une intersyndicale. Il y aura des remontées pour savoir quelles suites on donnera à ce mouvement qui peut s'étendre et qui est déjà bien étendu, mais qui peut encore s'élargir dans d'autres communes.