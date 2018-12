Les annonces du président : Des miettes qui ne suffisent pas pour les gilets jaunes en Haute-Vienne

Haute-Vienne, France

Des membres du "Collectif Citoyen 87" ont décidé de suivre ensemble lundi soir dans un restaurant proche de Limoges le discours d'Emmanuel Macron. Ils étaient une quinzaine devant la télévision à décrypter les annonces du chef de l'Etat tout en prenant des notes. Durant les 13 minutes de discours, les commentaires sont allés bon train et à l'issue de la prise de parole, la plupart des gilets jaunes présents ne se sont pas montrés convaincus.

Le compte n'y est pas pour beaucoup de gilets jaunes

"Il nous a appliqué un gros pansement sur une jambe de bois" estime pour sa part Pierre Buonocore, "mais les taxes et les charges, on n'en peut plus et il n'en parle pas " et il conclut : "Le mouvement des gilets jaunes ne s’arrête pas aujourd'hui". Pour sa part Jessica regrette qu'Emmanuel Macron n'ait rien proposé pour les personnes en situation de handicap comme elle : "_Il n'y a que des miettes_, ce n'est pas avec 100 euros de plus pour le SMIC, qu'on va augmenter le pouvoir d'achat" dit-elle. Un sentiment partagé par Joëlle, retraitée et pas convaincue par la hausse de la CSG qui va être supprimée pour les retraites les plus modestes.

Pour d'autres gilets jaunes "on a été écouté"

Daniel Gendarme, artisan, ne partage pas ces avis " Pour moi il a fait deux grandes annonces : la hausse du SMIC sans charge pour les sociétés , et la fin de la CSG pour les retraités qui touchent moins de 2000 euros" Il se dit aussi satisfait du débat citoyen qui se tiendra au niveau local.

"Il faut savoir maintenant tempérer, on n'est pas là pour renverser la république" ajoute t-il encore ; " A nous maintenant de faire remonter nos doléances en formant _des groupes de pensées_" conclut Daniel Gendarme.