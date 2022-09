Les antennes 4G multi-opérateurs se multiplient dans les zones rurales du Berry

Une antenne mesure environ 20 mètres de haut. Sa portée, sur un territoire plat et sans mer à proximité, est d'un peu plus de deux kilomètres.

"Tout le monde a le droit d'avoir un bon réseau !" Le maire de la Berthenoux a le sourire. Depuis octobre 2021, sa commune est équipée de deux antennes qui améliorent les appels téléphoniques, et l'accès à la 4G. "Sur un domaine rural comme le nôtre, _la communication était jusqu'à maintenant compliquée_, voire inexistante. Aujourd'hui, la 4G, c'est un vrai plus" confie l'élu de ce petit village à une dizaine de kilomètres de la Châtre.

Comment ces antennes sont arrivées à la Berthenoux, ou encore à Sainte-Gemme, Chalais... ? Et plus largement comment se sont-elles installées dans des zones rurales et reculées du Berry ?

Le New Deal Mobile

Voilà pour la demande. Mais les opérateurs ont-ils vraiment à y gagner en s'installant des territoires peu peuplés ?

Non, de l'aveu même de la FFT. Une antenne comme celles installées dans le Berry coûte entre 200.000 et 250.000 euros. C'est l'engagement pris par l'Etat qui permet aux quatre géants d'œuvrer ensemble et de permettre l'installation de ces pylônes. Un contrat nommé "le New Deal Mobile".

"Les quatre opérateurs installent à leurs frais ces pylônes, et en contrepartie l'Etat a évité de les taxer pour le renouvellement des enchères 4G. C'est trois milliards d'euros qui n'ont pas été versé par les opérateurs au budget de l'Etat, mais en contrepartie, ils les investissent dans la couverture du territoire" précise Olivier Riffard.

À terme, fin 2024, 30 de ces pylônes seront installés dans l'Indre.