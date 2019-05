Les anti-G7 se réuniront à Hendaye et Irun du 19 au 26 août prochains

Les anti-G7 ont arrêté les dates de leur contre-sommet et décidé que cela se passerait sur Hendaye et Irun. En discussion avec les autorités préfectorales depuis des mois, ils passent la vitesse supérieure, parce qu'à 3 mois du G7 "il y a urgence par souci d'organisation" expliquent-ils.

Pays Basque, France

Les anti-G7 tiendront leur contre-sommet à Hendaye et Irun du 19 au 26 août. Ils ont arrêté les dates et décidé que leurs actions se passeraient sur ces 2 communes "parce qu'il y a urgence d'avoir un lieu et un calendrier par souci d'organisation" explique la plateforme Pays basque G7 Ez / Non au G7 qui attend des milliers de personnes et manifestants cet été.

G7 Ez ! est en discussion avec les autorités préfectorales depuis des mois pour trouver un lieu d'accueil. Si Hendaye et Irun avaient été au coeur des dernières discussions, rien n'avait été acté. Aujourd'hui encore, aucun site précis n'a encore été trouvé. Il faut un espace suffisamment grand pour recevoir les militants, villages d'associations, avec des points d'eau potables, des branchements électriques. Les anti-G7 prévoient un contre sommet idéologique avec des conférences, des débats mais aussi des manifestations et des actes de désobéissance civile pour "marquer l'opinion publique" expliquent-ils.

Laurent Thieulle, membre d'ATTAC Pays basque "A partir de maintenant il nous faut vraiment un lieu définitif pour pouvoir s'organiser (...) A la préfecture de faire en sorte de trouver un site si elle veut que ça se passe bien" Copier

Le maire d'Hendaye, Kotte Ecenaro, s'est clairement positionné contre l'accueil de ce contre-sommet sur sa commune, "en pleine haute saison touristique, il n'y a ni la place ni les moyens de sécurité" avait-il expliqué en substance. Quant au maire d'Irun, pas de réaction pour l'heure. Il faut dire que des élections municipales se tiendront dans la commune frontalière ce dimanche 26 mai.