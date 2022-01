Les anti-pass sanitaire ont interdiction de manifester samedi dans certains secteurs de Marseille

"Pour prévenir les troubles à l'ordre public", les anti-pass ont interdiction de défiler dans le centre de Marseille ce samedi. La préfète des Bouches-du-Rhône interdit le centre-ville dans le secteur situé entre la Canebière et de la Rue d'Aubagne, cours Lieutaud et rue des Récollettes, ainsi qu'aux abords du parc Chanot. Elle se justifie en évoquant "les dégradations et violences" commises lors de la dernière manifestation non déclarée la semaine dernière, le 15 janvier. Les anti-vax et anti-pass ont "tenté de perturber le fonctionnement du centre de vaccination du parc Chanot". L'interdiction est en vigueur de 9h à 20h.

L'arrêté - DR

Périmètre interdit du centre ville - DR