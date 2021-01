Les apprentis cuistots de Châteauroux retrouvent le goût de la cuisine avec les chefs de l'Indre

Dans les cuisines flambant neuves du CFA des Métiers de Châteauroux, les apprentis cuisiniers de deuxième année s'affairent. Le menu du jour : potage de saison, navarin d'agneau et crème brûlée. Une carte élaborée par le chef Eric Gaulon de La Forge à Lys-Saint-Georges dans l'Indre. Aux côtés de Camille Guillot, professeur de cuisine au CFA, il vient chapeauter une dizaine de jeunes cuistots pour un atelier de travaux pratiques.

Les apprentis cuisiniers du CFA des Métiers de l'Indre participent chaque semaine à un atelier travaux pratiques chapeauté par des chefs. © Radio France - François Chagnaud

Lamine Traoré n'avait plus enfilé le tablier et la toque depuis trois mois. Cet apprenti cuisinier de 18 ans est au chômage partiel depuis que son restaurant a baissé le rideau. Il renoue avec une cuisine professionnelle avec un bonheur. "A la maison tu ne peux pas tout faire. Au travail oui, tu peux tout faire, pour que les clients puissent déguster. C'est ça qui donne le courage et puis l'envie de continuer. C'est une occasion pour moi de pouvoir participer avec les autres chefs pour apprendre le métier. Ca me donne beaucoup de plaisir", se réjouit-il, avant de se concentrer sur le potage qu'il prépare, mixeur-plongeur à la main.

Remettre la main à la pâte pour garder le cap

Un plaisir partagé par le professeur de cuisine, Camille Guillot. Il avait un objectif : "C'est important de garder ce lien entre les apprentis et les restaurateurs et pouvoir échanger comme il le font en entreprise. Sachant qu'en ce moment les restaurants sont fermés et que ce lien est rompu".

Une dizaine de jeunes cuisiniers s'affaire pour préparer le menu du jour. © Radio France - François Chagnaud

Et pour symboliser ce lien, l'invité spécial de cet atelier, le chef Eric Gaulon. Il est ravi de remettre les casseroles entre les mains de ces apprentis, dont certains sont des mineurs étrangers et isolés. "Ils sont encore un peu plus fragiles que les autres, parce qu'ils n'ont pas l'encadrement familial dont peuvent bénéficier les autres jeunes au CFA. Ils sont sérieux appliqués, c'est une journée différente pour eux ça les sort de leur routine", livre le chef.

Apprentis en perte de vitesse

L'initiative est née d'un constat de Véronique Gaulon, vice-présidente du syndicat hôtelier Umih : "En discutant avec les professeurs on s'est rendu compte que les jeunes avaient quand même un petit problème de motivation. Ils n'ont qu'une séance de travaux pratiques par mois. L'idée était de faire venir des chefs, des responsables de salle, de leur montrer des techniques pour qu'ils aient un nouvel éclairage, et une animation chaque semaine qui puisse les remotiver."