Les archéologues devant la Maison Carrée de Nîmes pour réclamer de meilleures conditions de travail

Des archéologues sur le parvis de la maison carrée de Nîmes. Pas pour effectuer des fouilles, mais pour réclamer de meilleures conditions de travail. Ils sont engagés dans un long mouvement de grève reconductible qui court jusqu'au 26 mars prochain. Une trentaine d'entre eux se sont rassemblés ce mardi après-midi au pied du célèbre monument romain pour réclamer des augmentations de salaires, des embauches et davantage de reconnaissance de la part de la direction de l'INRAP, l'Institut national de recherches archéologiques préventives dont ils dépendent.

Benjamin Thomas, archéologue à Nîmes est venu exprimer son ras-le-bol : "Ça fait 20 ans que nos salaires n'ont pas évolué. Il faut savoir qu'un archéologue qui débute avec bac + 5 est en dessous du SMIC, c'est quand même assez tragique. Il y a également un gros problème d'embauche et un très grande précarisation. Tout cela est lié à des restrictions budgétaires, mais aussi à l'ouverture à la concurrence de l'archéologie depuis 2003. Les boîtes privées et l'INRAP se livrent une guerre sans pitié pour avoir les chantiers et, en fin de chaîne, ça retombe sur nous qui sommes sur le terrain et qui devons faire plus avec moins".

Des archéologues inquiets également pour l'avenir poursuit Vincent Mourre, représentant du personnel : "Nous sommes une population un peu vieillissante et il va y avoir beaucoup de départs en retraite dans les années à venir et nous ce que nous souhaitons c'est qu'il y ait une transmission des connaissances et des compétences. Il faut que notre direction entende ça et embauche des gens en CDI pour qu'ils puissent bosser dans de bonnes conditions".