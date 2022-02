Les Ardennes pressenties pour accueillir l’usine de "Lunettes pour tous"

Sur le bureau du PDG de "Lunettes pour tous", Paul Morlet, le dossier ardennais est en haut de la pile. L’enseigne a lancé un appel à projet pour trouver le site d’implantation de sa future usine de montures de lunettes. Les discussions ont commencé avec la préfecture des Ardennes sur l'éventualité d'installer l'activité sur la friche Porcher, dans le bâtiment où les Cycles Mercier envisageaient de s'implanter. "On a été impressionné par le sérieux du dossier", confesse le cofondateur de la marque.

De la commercialisation des lunettes à leur fabrication

L’entreprise "Lunettes pour tous" a imposé son modèle d’opticien à bas coût. Dans un marché de l’optique où la paire de lunette coûtait en moyenne 450 euros, l’enseigne est arrivée en 2014 avec son offre "vos lunettes de vue en 10 minutes, pour 10 euros". D’un seul magasin avec 40 salariés pour 5 millions d’euros de chiffres d’affaires, le réseau compte désormais 30 points de vente en 2022, embauche 387 salariés et a réalisé 25 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021.

En France, on espère que notre usine sera au moins aussi compétitive qu’en Chine – Paul Morlet, PDG de « Lunettes pour tous »

Désormais, la société cofondée par Xavier Niel s’attaque à un nouveau défi : rapatrier la fabrication des montures de la Chine vers l’Europe. "La Chine est un grand pays avec une force de travail importante mais ils n’ont pas voulu s’automatiser", détaille Paul Morlet. "Avec l’évolution des technologies, on peut rapatrier la production chez nous, avoir un outil industriel plus performant que la Chine, à un coût quasiment similaire".

Si possible en France et si possible dans les Ardennes

En relocalisant sa production en Europe, si possible en France et si possible dans les Ardennes, "Lunettes pour tous" compte aussi réduire les délais entre la conception du modèle et sa mise en vente en boutique de 4 mois à un mois.

Paul Morlet a déjà visité des sites en France et se rendra à Revin dans les prochaines semaines. Son objectif est de démarrer le chantier dans les 12 prochains mois. L’investissement s’élève à 8 millions d’euros.

Un géant de la lunette

Dans un premier temps, l’usine fabriquerait les modèles en acétate (du plastique haut-de-gamme) qui représentent 40 % de la production de "Lunettes pour tous", soit 300 000 paires par an. La production démarrerait avec 25 salariés. Il s’agirait du deuxième plus gros site de production de lunettes en Europe et du plus important en France.

Dans un second temps, le site produirait l’ensemble de la collection de "Lunettes pour tous", y compris les modèles en métal et en matières combinées, et pourrait fournir d’autres opticiens. Avec 60 salariés, l’objectif sera de produire 750 000 montures par an.