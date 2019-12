Les armateurs dénoncent le blocage du port du Havre

Le Havre, France

La réforme des retraites suscite des inquiétudes aussi chez les marins. Les remorqueurs Boluda du port du Havre sont en grève depuis mardi 17 décembre. Les 80 marins veulent défendre leur régime spécial qui date de 1673 et qui leur permet de partir à la retraite à 55 ans après 37, 5 annuités. Ce régime bénéficie également aux marins au long cours et aux pêcheurs.

On fait vraiment partie des métiers les plus difficiles, ce ne sont pas les mêmes conditions qu'à terre. Serge Legoff, délégué CGT chez Boluda

Conséquence de ce mouvement les plus gros bateaux ne peuvent ni entrer ni sortir du port du Havre. Ces conséquences sont catastrophiques pour l'ensemble des professions maritimes et portuaires dénoncent les Armateurs de France. Elles grèvent une fois de plus la compétitivité des ports que nous essayons tous de restaurer, la fluidité du passage des marchandises et des passagers dans la période de forte activité.

_Si cette grève des remorqueurs continue c'est un port sans bateau. _Véronique Lépine, présidente du Ghaam, groupement havrais des armateurs et agents maritimes

Pour Véronique Lépine, présidente du Ghaam, groupement havrais des armateurs et agents maritimes, "on ne porte aucun jugement sur le mouvement contre la réforme des retraites, ce ne sont pas des métiers faciles. Mais les armateurs vont aller au plus fiable et au plus économique. On est en train de prouver qu'on n'a pas cette fiabilité. Aujourd'hui on ne parle pas seulement de retraites mais de garantir le salaire des actifs