Les arômes de Genas, le royaume des senteurs naturelles

Deux passionnés décident de se lancer dans l'aventure des circuits courts. Ici, ils ont fait le choix des plantes aromatiques et des produits cosmétiques naturels. L'occasion de découvrir l'histoire d'une famille qui fait aussi revivre une demeure historique.

Cette exploitation de plantes aromatiques est installée dans une cadre magnifique, une maison de chasse bâtie à la fin 14èime et au début 15èime siècle par un riche commerçant en sel. Patiemment, les parents des exploitants actuels ont rénové le site petit à petit. Ce lieu hors du temps accueille aussi trois gîtes, idéal pour se détendre tout en étant proche de Valence.

Bastien Marion produit des plantes aromatiques et du safran. Une quarantaine de variétés de plantes grandissent avant d’être transformées sur place. Avant de se consacrer aux plantes, Bastien était cariste. Sur les conseils de sa belle-mère, il débute une première formation, c’est le déclic. Son beau-père lui propose un bout de terrain pour mettre en pratique ses formations et l’histoire commence. Il ne regrette rien : « C'est un travail de passion, les jours ne se ressemblent jamais. Entre le matin et le soir, les odeurs des plantes changent. C'est vraiment une passion. »

Cécile, son épouse, est en train de créer une gamme des cosmétiques naturels et des savons par saponification à froid. Naturellement, elle va utiliser les plantes aromatiques et médicinales de Bastien dans ces produits sous forme de macération. Le couple ne manque pas de projets, le dernier en date, des ateliers pour apprendre à faire soi-même ses cosmétiques naturels.