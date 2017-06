Les artisans bourguignons en ordre de marche pour les cinq prochaines années

Les élus de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale (CMAI) se sont réunis en assemblée générale cette semaine à Dijon. ils ont défini les axes d’actions à mener pour les cinq prochaines années au service des artisans et des apprentis de Bourgogne.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat interdépartementale de Bourgogne regroupe les quatre Chambres de Métiers de Côte-d’Or, de Saône-et-Loire, de la Nièvre et de l’Yonne. Lors de son discours introductif, son président Emmanuel Poyen est revenu sur les attentes des artisans suite à la mise en place d’un nouveau gouvernement.

« Alors que les politiques et la presse nationale font état d’une amélioration du climat des affaires, on ne peut pas reprendre cette affirmation pour l’artisanat » estime Emmanuel Poyen. « cela va moins mal qu’au début de cette décennie, mais peut-on se satisfaire aujourd’hui d’un maintien du chiffre d’affaire, quand nous en avons perdu 5 à 15 % ces dernières années ? On a l’habitude de dire que les années électorales ne sont pas favorables aux entreprises, les ménages, et les collectivités territoriales étant à cette période plutôt attentistes. Je crains que 2017 ne fasse pas exception à cette règle. » ajoute le président de la chambre.

Emmanuel Poyen - CMAI

Les axes d’actions

Les représentants des artisans régionaux ont profité de cette assemblée générale pour définir les principaux axes d’action à mener pour les cinq prochaines années.

Maintenir la proximité avec les artisans dans un environnement profondément modifié et dans un contexte budgétaire contraint

• Développer une relation de proximité, et accompagner les territoires dans leur développement économique

• S’articuler avec la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Bourgogne Franche-Comté

Intégrer de nouveaux enjeux dans l’offre de service aux entreprises artisanales

• Permettre aux artisans de réussir leur transition numérique

• Assurer la transformation digitale de la CMAI Bourgogne d’ici la fin de la mandature

• Accompagner plus et mieux

• Obtenir un label de reconnaissance qualité pour les services

Densifier l'offre de service aux entreprises artisanales

• Soutenir l’apprentissage et l’emploi artisanal

• Création Reprise : Adapter l’accompagnement aux nouveaux profils d’entrepreneurs

• Accompagner le développement des entreprises dans la conquête de nouveaux marchés