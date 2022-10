Les artisans de la CAPEB Gard veulent réquisitionner des stations-essence

Dans le Gard, comme en Lozère, l’angoisse de la panne-sèche monte chez les artisans. Alors que le blocage de raffineries se poursuit ce mardi, ils ont de plus en plus de difficultés à faire le plein pour leur utilitaire, sans lequel, bien souvent, ils ne peuvent travailler. « Hier, certains patrons m’ont raconté que certains de leurs salariés avaient dû faire la queue pendant deux heures, à la pompe, assure sur France Bleu Gard Lozère Christophe Bonnet, président gardois de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du BTP. Quand c'est comme ça, c’est une journée de perdue__. »

La situation créée des tensions entre les artisans et certains de leurs clients. « Prenez, par exemple, quelqu’un qui a payé pour une chaudière, il ne peut pas se chauffer tant qu’elle n’est pas installée. Hors, ces problèmes à la pompe entraîne des retards sur nos chantiers », note Christophe Bonnet.

Pour pénaliser le moins possible le secteur, le président gardois de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du BTP annonce, ce mardi matin, sur France Bleu Gard Lozère, qu’il va écrire à la préfète du département pour lui demander de réquisitionner des stations-essence. « Ce que l’on aimerait, c’est donner la priorité aux artisans, aux taxis, aux ambulances, aux médecins et infirmiers libéraux », détaille-t-il.

En attendant, la CAPEB Gard conseille à ses adhérents d’utiliser l’application mobile Essence&Eco qui permet d’informer les automobilistes sur les carburants disponibles dans stations-service.

