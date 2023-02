Les artisans icaunais n'ont pas tous demandé les aides pour payer leurs factures d'énergie

Quand le président de la section Yonne de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat (CMA) lui tend un graphique rappelant clairement les aides financières dont peuvent bénéficier les entreprises pour faire face à l'explosion de leurs factures d'énergie, Philippe Rosse estime qu'il n'en a pas besoin.

Ce boucher-charcutier d'Aillant-sur-Tholon a directement géré la situation avec son fournisseur d'électricité. "Quand il m'a annoncé la hausse que j'allais subir, j'ai résilié mon contrat et pris immédiatement un nouveau contrat, chez le même fournisseur", explique-t-il. "J'ai eu droit à l'offre réservée aux nouveaux clients. La hausse du kilowattheure s'est limitée à 35% sur l'année 2022 et début 2023."

Méfiance envers l'État

Philippe Rosse pourrait bénéficier de l'amortisseur électricité, réservé aux très petites entreprises (TPE) et aux PME qui ne sont pas couvertes par le bouclier tarifaire, car elles consomment beaucoup d'énergie. Ses chambres froides et ses vitrines tournent 24 heures sur 24. Mais il n'a pas fait les démarches, estimant que "l'État trouvera toujours un moyen pour que je ne le touche pas, parce que je serai pile au-dessus du plafond."

Cette part de méfiance envers les autorités, Jean-Pierre Richard la constate chez un certain nombre d'artisans. "Ils n'ont surtout pas le temps de se pencher sur ces démarches administratives", analyse le président de la section Yonne de la CMA Bourgogne-Franche-Comté. "Imaginez, vous travaillez seul, ou avec deux employés, toute la journée. Vous rentrez tard chez vous et vous devez vous replonger dans des papiers à 22h ?! Il faut être motivé !"

Le boucher-charcutier, Philippe Rosse, estime aussi que les boulangers sont davantage touchés et qu'ils méritent davantage d'aides. Le commerce voisin est justement une boulangerie-pâtisserie. Delphine Marais est installée depuis 30 ans à Aillant-sur-Tholon. Sa première facture de 2023 n'est pas encore arrivée, mais elle craint une très forte augmentation. Alors, elle a anticipé et demandé dès à présent de bénéficier du bouclier tarifaire, comme l'an dernier, et du plafonnement de la hausse (15% en février 2023).

Une procédure très simple

Pour certaines entreprises, contrairement aux particuliers, ce n'est pas automatique. Il faut remplir un très court formulaire sur le site des impôts, puis l'envoyer à son fournisseur d'électricité. "La procédure est vraiment simple", veut rassurer Delphine Marais. "On coche quelques cases. On l'envoie. Et maintenant, on attend la réponse d'EDF."

À quelques dizaines de mètres, un autre boulanger est également en attente. Lui a été contraint d'augmenter les prix de ses baguettes et des viennoiseries, en raison de la hausse des tarifs de l'énergie, mais aussi des matières premières que sont la farine, le beurre, et le sucre.

Avant le 31 mars pour l'amortisseur

"Les artisans et commerçants demanderont massivement les aides quand ils recevront leurs premières factures d'énergie de l'année. C'est quand on voit l'ampleur des dépenses que l'on s'y met vraiment", estime Jean-Pierre Richard pour expliquer pourquoi près d'une TPE ou PME sur deux en France n'a pas encore fait de démarches en ce sens. Pour l'amortisseur électricité, il faut faire vite et envoyer son attestation, remplie sur le site des impôts, à son fournisseur d'énergie avant le 31 mars.

Face à ce constat, la préfecture de l'Yonne et la direction départementale des finances publiques bat le rappel. La directrice de la DDFIP, Dominique Gontard, insiste sur un numéro de téléphone, le 06.09.23.81.88, sur lequel les artisans, commerçants et chefs d'entreprises perdus dans les divers dispositifs d'aide peuvent joindre une conseillère de la DDFIP. "Pour l'instant, cette conseillère reçoit peu d'appels", regrette-t-elle.