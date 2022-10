Les professionnels du VAE, le "vélo à assistance électrique", se réunissent ce mercredi à Grenoble

Le VAE, le vélo à assistance électrique, c’est un marché en pleine croissance aujourd’hui...

Emmanuel Gravaud, rédacteur en chef du magazine "Outdoor Experts" - Tout à fait c’est un marché qui est en forte augmentation depuis une dizaine d’années, mais de manière exponentielle. Les derniers chiffres de l’année 2020-2021 montrent une croissance de 30%. Par rapport au vélo traditionnel aujourd’hui le vélo à assistance électrique représente ¼ des vélos vendus ; et en revanche en termes de chiffres d’affaire réalisé, c’est 60% du chiffre d’affaire de la filière cycle en général.

Quand on parle de VAR, on fait référence à quelle pratique : est-ce que c’est le vélo sport ou le vélo mobilité?

Le premier usage du vélo à assistance électrique est l'usage citadin, urbain. C’est largement le premier segment avec aussi les déclinaisons qui sont les vélos pliants et les vélos cargo, eux-mêmes en très forte croissance.

Ce secteur du VAE est représenté par un certain nombre d’entreprises : ça va de la start-up aux grands groupes désormais...

Tout à fait : ce qui est intéressant de noter c’est que cette rupture technologique qu'a représenté le vélo à assistance électrique a permis à certaines entreprises d'entrer dans le milieu du cycle dans lequel elles n'étaient absolument pas auparavant. Il s'agit à la fois de start-up comme vous le disiez, et aussi de gros groupes industriels français comme l’équipementier automobile Valeo qui développé son propre moteur ; ou un autre acteur de la région de Haute-Savoie, le groupe Bontaz, qui travaille aussi dans l’automobile. Donc on voit qu'effectivement l’arrivée du VAE permet une toute nouvelle dynamique, et même une réindustrialisation de la filière française.

Quels sont les problèmes du moment pour les acteurs du VAE?

Le problème du moment évidemment c'est la pénurie de pièces qui a freiné les ventes sur l’année 2022 ; donc l’offre a été plus difficile (...). L'autre aspect c'est que l'on a vu que l’usage urbain est très largement dominant. Or il est difficile de monter son vélo dans son appartement par exemple - ce que l’on peut faire avec un vélo classique peut-être lorsqu'on habite en centre-ville. Donc ça veut dire le garer quelque part, et effectivement c’est le problème qui est rencontré un petit peu partout dans l’Hexagone: c'est de sécuriser le vélo et éviter qu’il ne soit volé. Sachant que maintenant (à partir de cette année) les vélos sont marqués, donc identifiés, dans un registre où il est théoriquement possible de les retrouver.