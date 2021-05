Les assistants familiaux du Finistère ne supportent plus leurs conditions de travail

"Je n'aurais jamais du faire ce métier-là", regrette l'une des assistantes familiales présentes. Cette femme, qui ne désire pas donner son nom, est épuisée et dégoûtée du peu de considération que l'on accorde à sa profession. "Nous sommes épuisées, c'est un investissement de tous les jours, on travaille 7j/7 et 24h/24", explique l'une de ses collègues, Régine, qui s'occupe de deux enfants dans le Nord-Finistère.

Un meilleur salaire et un vrai statut

"Nous sommes rémunérées au SMIC pour l'accueil d'un premier enfant, mais c'est toujours insuffisant. C'est un métier qui prend beaucoup de place dans notre vie, dans celle de notre famille, avec des répercussions très néfastes", ajoute-t-elle. Les profils des enfants relèvent de plus en plus de la psychiatrie ou de la médecine, "et nous ne sommes pas soignants !" Au-delà d'une meilleure rémunération, les assistants familiaux réclament aussi un vrai statut. Actuellement, ils sont contractuels mais sous CDI. S'il n'y a plus d'enfant, ils ne reçoivent plus de vrai salaire.

"Il n'y a aucun autre métier comme celui-là"

Aujourd'hui, il ne reste plus que 650 assistants familiaux dans le département, contre près de 900 il y a dix ans. "La profession n'arrive plus à recruter car les inconvénients sont trop nombreux. Quand vous accueillez un enfant difficile, votre famille et vos amis vous tournent le dos. Vous n'avez que 35 jours de congés et vous n'avez pas un week-end tranquille", accuse Christine, assistante familiale depuis 20 ans. "Non, il n'y a vraiment aucun autre métier comme ça. Aujourd'hui, beaucoup de mes collègues ont l'intention d'arrêter car pour le même salaire, vous pouvez travailler ailleurs, dans de bien meilleures conditions", conclut-elle.

Le conseil départemental répond

Dans un communiqué, le conseil départemental du Finistère souhaite "rappeler son engagement" envers la profession. Il indique avoir augmenté de 180 euros par mois la rémunération de ces professionnels à partir du 1er avril 2021. Depuis la même date, le conseil départemental dit avoir augmenté les indemnités kilométriques de 15%. Des discussions avec les représentants des assistants familiaux "se poursuivent pour affiner ces mesures à l'horizon 2022".