Les associations caritatives s'inquiètent d'une possible baisse du Fonds européen d'aide aux plus démunis

Le Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD), qui donne plus de 500 millions d'euros par an aux associations caritatives européennes, pourrait baisser quasiment de moitié sur la période 2021-2027. Les associations du Territoire de Belfort s'inquiètent de cette amputation dans leurs financements.

Territoire de Belfort, France

"Notre association distribue gratuitement des denrées alimentaires dont l'achat est financé par l'Union européenne". C'est ce qu'annonce une affiche à l'entrée du centre de distribution des Restos du cœur 90, à Belfort. On ne le sait pas toujours, mais le Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD) finance un repas sur quatre aux Restos. Le budget de ce fonds, qui s'élève à 3,8 milliards d'euros pour la période 2014-2020, est en renégociation à Bruxelles. Selon les premières propositions, il pourrait tomber à 3 milliards d'euros dès 2021.

"On est très inquiets pour la suite, personne ne sait vraiment comment cela va se passer", déplore Sylvie Feige, la présidente des Restos du coeur sur le Territoire de Belfort. "Si l'on baisse de moitié, et qu'on passe à un repas sur huit, cela va être très difficile à gérer. L'approvisionnement va sûrement baisser et _les dons privés ne sont pas assez nombreux pour tout résorber._"

Au total, l'Europe fournit un repas sur quatre aux Restos du coeur. © Radio France - Bastien Munch

De moins en moins de dons des supermarchés

Même situation problématique pour la Banque alimentaire de Franche-Comté, dont 15% des provisions proviennent du Fonds européen d'aide aux plus démunis. "On n'est pas totalement dépendants du FEAD mais il nous permet quand même de recevoir 250 tonnes d'aliments chaque année, pour une valeur de 500 000€", indique Michel Jeannin, responsable de la communication à la Banque alimentaire de Franche-Comté. "On s'approvisionne surtout auprès des supermarchés sauf qu'avec la loi contre le gaspillage alimentaire, ils nous donnent de moins en moins d'invendus... C'est justement là qu'on aurait besoin que les aides européennes soient doublées, alors qu'elles vont sûrement être divisées par deux."

Nous allons devoir changer de stratégie

Il faut donc désormais imaginer d'autres sources de financement. "On va sûrement faire plusieurs appels à dons par an, mais les gens risquent de se lasser", continue Michel Jeannin. "La meilleure solution serait que l'Etat français nous aide à acheter des provisions, mais on n'a aucune certitude pour le moment. Sinon, la Banque alimentaire va devoir acheter elle-même des produits, ce que nous n'avons pas l'habitude de faire. _Nous allons de toute façon devoir changer de stratégie._"

Un appel aux futurs députés européens

Face à cette probable baisse, les Restos du coeur, via leur président national Patrice Blanc, ont lancé un appel à un plan européen de lutte contre la pauvreté le 9 mai dernier. "Il faut vraiment que les députés européens prennent conscience que les associations comme les Restos sont totalement indispensables, les plus démunis sont de plus en plus nombreux", affirme Sylvie Feige. "L'Europe doit penser à nous, ce fonds ne doit vraiment pas baisser."