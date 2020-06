Les associations d'aide à domicile ne veulent pas être les oubliées de l'après-Covid

Amadeus et AS Domicile ont accompagné 3.710 Finistériens pendant la crise du Covid-19.

Dans le Nord Finistère comme ailleurs, le secteur de l'aide à domicile a joué pleinement son rôle pendant la crise du coronavirus. Les 575 salariés d'AS Domicile et d'Amadeus Aide et Soins sont tous restés mobilisés, et sont intervenus auprès de 3.710 personnes âgées ou handicapées pour faire des courses, porter des repas, ou réaliser des soins. Une implication qui se traduit par plus de 96% de satisfaction des usagers, d'après une enquête locale réalisée pendant le confinement par le cabinet ORA.

Manque de reconnaissance

"Nos services et nos collaborateurs ont permis d'éviter des hospitalisations voire des décès, explique le directeur général d'AS Domicile Hervé Le Gall. Mais on souhaite aujourd'hui une vraie reconnaissance de notre rôle d'acteurs de l'économie locale sociale et solidaire".

Car ces professionnels ont le sentiment d'être oubliés des pouvoirs publics : absent du "Ségur de la Santé" lancé le 25 mai, le secteur de l'aide à domicile ne devrait pas non plus bénéficier de la prime Covid promise aux soignants, alors que les bas salaires sont un problème majeur. "Je ne vois pas pourquoi les aides à domicile n'auraient pas cette prime, c'est une injustice" estime Patrick Causeur, le directeur général d'Amadeus. Tous les responsables s'accordent surtout sur la nécessité de revaloriser les rémunérations des auxiliaires de vie, bloquées depuis dix ans.

Un modèle économique bancal

Ces structures à but non lucratif (elles sont une cinquantaine dans le Finistère) plaident aussi pour revoir le mode de financement de l'aide à domicile. "Nous n'avons pas les moyens de poursuivre dans les mêmes conditions" s'indigne Jean-Paul Nicolas, le président bénévole d'Amadeus, qui a perdu environ 250.000 euros pendant la crise sanitaire. "Il faut trouver un modèle économique pérenne."

Dans le viseur : la tarification horaire, qui ne suffit pas à équilibrer les comptes. Les acteurs du domicile prônent plutôt une enveloppe par usager accompagné, à l'image de la dotation par lit dans les établissements de soins. Car dans le Finistère, le tarif horaire est plafonné depuis des années à 24 euros alors que le point d'équilibre frôle les 25 euros. Les associations d'aide à domicile (comme les structures privées) attendent l'ouverture de négociations avec le conseil départemental.