Les associations humanitaires en Lorraine ont de gros besoin pour l'été

Certains rayons du Secours Populaire de Nancy sont vides : farine, haricots verts, pois chiches... Les bénévoles tentent de s'adapter à un nombre de bénéficiaires toujours plus élevés. De 180 familles chaque semaine il y a 2 ans, les locaux reçoivent désormais 300 à 350 familles hebdomadaires. "On essaye de compenser le manque de produits", confie Raymond, en charge des commandes.

S'adapter à la situation

Ce dernier passe donc ses journées devant son écran d'ordinateur pour faire le point avec l'entrepôt. "Mais par rapport à ce qu'on voyait il y a 2 ou 3 ans, il fait un peu vide", regrette-t-il. "Ce sont souvent des familles de 7-8 personnes qui viennent. On les accueille et on leur donne ce que l'on peut et non ce que l'on veut", ajoute-t-il.

Ainsi, les bénéficiaires en sont à se priver pour aider les autres. "Je ne mange pas trop donc j'en ai laissé pour d'autres qui en auraient besoin", confie Arpenik, une bénéficiaire. Comme pour beaucoup, l'inflation et la hausse des prix du gaz ou de l'électricité ont réduit à néant son compte en banque. Le Secours populaire en appelle donc une nouvelle fois aux dons, toujours plus essentiels en cette période.