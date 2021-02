Les ateliers de Marilou à Biscarrosse : l’accompagnement à la parentalité

Être jeunes parents, c’est un monde qui change, ce sont beaucoup de questions, et le besoin de trouver des réponses. Marilou Naudon aide les parents qui recherche un accompagnement : elle intervient à domicile.

Marilou Naudon a 28 ans. Elle est diplômée infirmière depuis 2015. Elle a exercé pendant 5 ans, en psychiatrie, sur le Bassin d’Arcachon. Cette année, elle s’est reconvertie en tant qu’accompagnante parentale et périnatale.

Un besoin d’accorder du temps aux personnes que j’accompagne

Marilou a toujours été intéressée par le lien parents-enfant. Avec son nouveau métier, elle devient la tierce personne dont on peut avoir besoin quand on connait un bouleversement de vie suite à une naissance. Depuis juillet 2020, elle intervient à domicile, sur le secteur de Biscarrosse et sur le Bassin d’Arcachon. Elle propose ses services directement aux parents, mais aussi aux crèches, aux relais d’assistantes maternelles, où elle passe du temps avec les enfants pour de la relaxation.

Du temps, de l’écoute et de l’attention

Les ateliers de Marilou permettent de créer des liens entre parents et bébé : instruction au massage des bébés, ateliers baby yoga. Marilou a un rôle de médiatrice : elle donne les clés aux parents.

On est une génération de transition entre l’éducation qu’on a reçu et l’éducation que l’on a envie de donner à nos enfants.

Marilou rencontre beaucoup de parents qui sont perdus, qui recherche un accompagnement, et qui ont également besoin de temps, dans une société où tout va très vite. Elle intervient à domicile : quand l’enfant est présent par exemple, Marilou s’adapte au rythme du bébé, entre l’heure de la sieste, le moment du biberon…elle a un temps d’échanges avec les parents pour prendre la mesure de leur situation. Ensuite, elle donne des outils pendant l’atelier : les parents suivent ses instructions pour masser le bébé par exemple. A la fin, ce sont à nouveau des échanges avec les parents.

