Les Atsem se mobilisent à nouveau à Chambéry

Pour la deuxième fois en moins de deux mois, les Atsem de Savoie ont manifesté mercredi à Chambéry. Elles réclament une meilleure rémunération et dénoncent le manque de considération pour leur profession, malgré des tâches de plus en plus nombreuses.

Les Atsem à nouveau sorti les banderoles mercredi matin à Chambéry. Une cinquantaine d'aides-maternelles se sont réunies devant la préfecture pour la deuxième fois en moins de deux mois, à l'appel d'une intersyndicale. Toujours les mêmes revendications, un meilleur salaire et une meilleure considération pour la profession dont les missions ont évolué, notamment avec la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Ces femmes (pour la plupart) qui aident et assistent les professeurs des écoles dans les tâches quotidiennes se sentent de plus en plus dévalorisées.

"La colère monte, on est pas des bonnes à tout faire". Odile Cadet, Atsem à Chambéry et déléguée CGT

Comme lors de la précédente manifestation le 14 février dernier, la date de ce nouveau rassemblement n'a pas été choisie au hasard. Il s'agit pour les syndicats de faire pression sur le gouvernement, le jour où un rapport sur l'emploi des Atsem doit être remis au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale.

"La colère monte" déplore Odile Cadet, Atsem à Chambéry et membre de la CGT : "On est pas des bonnes à tout faire, on devrait avoir des missions précises. On est dans les écoles plus de neuf heures par jour. On est là pour les garderies le matin, ensuite on va dans les classes, on fait la collation, les cantines, la sieste, les ateliers périscolaires. Cela fait beaucoup, on a trop de casquettes et on est fatiguées. On veut être payées en fonction du travail que l'on amasse tous les jours".