Les auto-écoles de Charente-Maritime craignent l'uberisation

C'est la grande crainte des prochains mois pour les gérants d'auto-écoles: l'arrivée dans notre région du "permis en ligne" proposé par des sites internet à des prix très intéressants. Des offres nouvelles qui surfent sur la simplification de l'examen engagée depuis deux ans avec la loi Macron.

A La Rochelle, on peut désormais préparer son permis intégralement en ligne: non seulement réviser le code, mais aussi réserver des leçons de conduite. Une offre proposée par la start-up Ornikar, née il y a trois ans à Nantes, et pionnière de ce "permis en ligne". Le site internet promet un permis "deux fois moins cher". Une nouvelle offre qui inquiète sérieusement les auto-écoles traditionnelles.

Merci Macron!

"On dit merci à Emmanuel Macron" sourit Benjamin Gaignault, le fondateur d'Ornikar. La loi Macron de 2014 a réformé l'examen du permis. En privatisant l'examen du code, la réforme a permis aux examinateurs de se concentrer sur la conduite, avec à la clé une forte réduction des délais de présentation.

Mais une autre mesure contenue dans cette loi pourrait bien bouleverser le secteur. Depuis le 1er janvier 2017, les préfectures sont tenues d'inscrire les candidats libres dans les deux mois à l'examen de conduite. Ces candidats libres se retrouvent avec les mêmes chances que les candidats présentés par les auto-écoles. Amélioration dans laquelle s'engouffrent les auto-écoles en ligne.

Tarifs imbattables

Selon le modèle des auto-écoles virtuelles, désormais le candidat révise son code tout seul devant son écran. Pour la conduite, il suffit de réserver des créneaux de leçon en quelques clics, et le moniteur peut même venir vous chercher devant chez vous. Reste à s'inscrire à l'examen en candidat libre. La formule a de quoi séduire les jeunes, surtout qu'il y a des économies à la clé. Permis à 725 euros, annoncent les plate-formes internet (pour 20 heures de conduite).

Impossible de s'aligner, confirme Maryline Tresca, gérante de l'auto-école Conduite en Ré. "Quand on voit tout ce qu'on nous demande à nous" souligne-t-elle: "Il faut un local, il faut un agrément de ce local, il faut des diplômes, etc. Ce sont des charges, tout ça." De son côté, Ornikar dispose bien d'un agrément et d'un local en Loire-Atlantique. La start-up estime qu'à partir de là, elle peut opérer partout en France. Sept procès intentés par la profession depuis trois ans n'ont pas eu raison de cette conviction.

"Où est le contrôle?"

"Où est le contrôle?" s'inquiète Jean-Pierre Potin, gérant d'auto-école à Fouras et co-représentant en Charente-Maritime de l'Unic, l'un des syndicats professionnels du secteur. Certes les moniteurs sélectionnés par les auto-écoles en ligne sont contrôlés par les utilisateurs, qui peuvent s'exprimer sur la ponctualité, l'investissement du professeur. Mais ça ne suffit pas pour Jean-Pierre Potin. "Nous, nous sommes contrôlés par les services de l’Etat. Ils viennent, ils peuvent assister à des leçons. Ils peuvent nous retirer l’agrément." Selon Jean-Pierre Potin les auto-écoles en ligne pourraient largement échapper à ce contrôle.

Maryline Tresca prophétise un bouleversement du secteur: "beaucoup d'auto-écoles vont fermer leurs portes dans les prochains mois. Le métier perd de sa valeur, ce qui faisait que c'était un beau métier." Les nouvelles technologies, Maryline Tresca voudrait les intégrer dans sa pratique, "mais on ne nous laisse pas le temps de nous adapter."

"On ne nous laisse pas le temps!"

Pourquoi tout voir en noir? lui répond Benjamin Gaignault, le fondateur d'Ornikar, qui appelle les gérants d'auto-école (sur 12.000 auto-écoles en France, 6.000 sont des entreprises uni-personnelles): "nous on dit : écoutez, vous êtes tout seul dans votre auto-école. Ce qu’on vous propose c’est de rendre votre local. Conservez votre véhicule double commande, et ne faites plus que des heures de conduite, seule activité véritablement rémunératrice. C’est de ne plus gérer les places d’examen, les inscriptions des élèves, les systèmes de paiement, les plannings, et ne plus avoir à payer un loyer qui finalement ne vous apporte rien."

Benjamin Gaignault qui assure mieux rémunérer les moniteurs que lorsqu'ils sont salariés d'auto-école: aux alentours de 15 euros net par heure de leçon, contre une dizaine d'euros. Seule condition finalement: donner le pouvoir aux auto-écoles en ligne...