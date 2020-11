Les auto-écoles de l'Indre ont "la corde au cou" à cause du confinement

Les auto-écoles de l'Indre tirent la sonnette d'alarme. A cause du confinement, elles n'ont quasiment plus aucune rentrée financière et subissent un paradoxe : devoir continuer à faire passer le permis de conduite mais ne pas pouvoir donner de leçons de conduite.

Une quarantaine de professionnels de la conduite ont défilé dans Châteauroux mardi 3 novembre pour exhorter le gouvernement de trancher entre ouvrir ou fermer les auto-écoles pendant le confinement. Dans l'état actuel des choses, elles doivent poursuivre les examens du permis de conduire mais ne peuvent donner ni leçons de conduite ni cours de code, et ne peuvent pas non plus accueillir de nouveaux élèves. "Nous avons la corde au cou", prévient Boris Grabowski, représentant dans l'Indre du Conseil national des professions de l'automobile.

On est la seule profession qui ne sait pas si elle est fermée administrativement ou non.

"Nous ne sommes ni fermés ni ouverts", résume à son tour Nicolas Le Flohic, représentant dans l'Indre de l'Unic, un syndicat d'enseignement de la conduite. "Il ne peut pas y avoir d'entre-les-deux, ce n'est pas viable", poursuit-il. Le maintien d'une petite partie de l'activité, avec les présentations aux examens, ne rapporte que quelques euros aux auto-écoles, "2 % de notre activité", évalue Boris Grabowski. Privées de 98 % de leur chiffre d'affaires, les auto-écoles ont l'impression d'être en train de mourir. "80 % des établissements vont mettre la clé sous la porte dans quelques semaines si rien n'est fait", assure le représentant du Conseil national des professions de l'automobile. "Vu que nous ne sommes pas fermées administrativement, nous n'avons pas d'aide", précise-t-il.

Tout ou rien

Les professionnels de la conduite de l'Indre attendent une clarification sur la situation. "Soit on peut tout faire de A à Z, accueillir les élèves, faire passer les cours de code et les leçons de conduite et ensuite emmener nos élèves à l'examen dans de bonne conditions, ou alors clairement, on nous interdit tout et c'est fermeture administrative", demande Boris Grabowski. En attendant cette clarification, les professionnels de l'Indre ont décidé de ne plus présenter de candidats aux prochains examens.

Il est de toute façon "impensable" pour Julien Gillet, gérant de l'auto-école La Cistude, au Blanc, de présenter au permis de conduire un élève qui n'a pas pu finir sa formation. "On parle de sécurité routière", rappelle-t-il.