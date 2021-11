Les autoroutes françaises pourraient-elles être gratuites, comme en Espagne ?

Un professeur de l'université de Perpignan publie un livre sur les autoroutes. "Les autoroutes, une affaire d'État" étudie l'avenir des autoroutes françaises et des concessions qui les gèrent. Serait-ce possible, comme en Espagne, de renationaliser les autoroutes en France ?

Jean-François Calmette était l'invité de France Bleu Roussillon, ce jeudi matin. Cet avocat et maître de conférence à l'université de Perpignan publie le livre Les autoroutes, une affaire d'État, aux éditions LGDJ. Alors que plusieurs candidats à l'élection présidentielle proposent de renationaliser les autoroutes françaises, Jean-François Calmette considère l'idée peu réaliste. "Casser les contrats en cours avec les concessionnaires, je n'y crois pas, expliquait-il au micro. Je ne pense pas ça faisable avant la fin des contrats. La résiliation coûterait 40 milliards d'euros à l'Etat."

Selon l'avocat, l'option envisageable serait de ne pas renouveler les concessions d'autoroutes lorsqu'elles arriveraient à leur terme, dans les années 2030. "Mais là aussi, ça paraît compliqué parce que l'Etat, je pense, est incapable d'entretenir ce genre d'infrastructures."

Alors, s'il est nécessaire de conserver des concessions d'autoroutes, Jean-François Calmette estime qu'il faudrait davantage de régulation dans l'attribution des contrats, et davantage de transparence. "Et pourquoi pas de nouveaux modes d'attribution. Comme pour les fréquences hertziennes, on pourrait mettre en place une mise aux enchères."

D'autres pays, comme l'Espagne, ont renationalisé leurs autoroutes. Depuis le début du mois de septembre, l'autoroute AP7, qui va de la frontière franco-espagnole jusqu'à Barcelone, est ainsi gratuite.