C'est une tradition: chaque année le 1er février, les tarifs d'autoroute augmentent. Mais la hausse est plus sensible cette fois-ci qu'en 2016 et 2017. Les prix sont en hausse de 1 à 2% selon les réseaux d'autoroute.

Entre 10 et 50 centimes de plus

C'est AREA, qui gère l'A49 dans la Drôme, qui augmente le plus ses tarifs: 2,04% d'augmentation en moyenne sur son réseau. Un Romans/ Grenoble coûte 10 euros à partir de ce jeudi, contre 9 euros 80 jusqu'ici. Ce qui fait 17 centimes le kilomètre environ.

Chez ASF Vinci Autoroute, les tarifs augmentent en moyenne de 1.34% sur le réseau. Concrètement, comme pour le Romans/ Grenoble, vous devrez payer 20 centimes de plus entre Lyon et Valence Nord (7 euros 60 au lieu de 7 euros 40) et entre Tain- l'Hermitage et Orange Centre (9 euros 40 au lieu de 9 euros 20).

L'augmentation est de 10 centimes entre Valence et Montélimar, entre Montélimar Sud et Orange, entre Tain et Loriol.

Les tarifs explosent ailleurs. Entre Vienne et Orange Sud, le tarif est désormais de 18 euros 50: 50 centimes de plus qu'en 2017, 1 euros de plus qu'en 2016. Le Valence Sud/Nîmes Est prend 40 centimes et passe à 12 euros 70.

Hausse des tarifs des péages autoroutiers © Visactu

Les explications des concessionnaires

Les sociétés d'autoroutes justifient ces hausses par l'inflation, la redevance qu'elles paient à l'Etat en tant que concessionnaires et qui a augmenté, et les travaux réalisés pour améliorer le réseau. L'association "40 millions d'automobilistes" de son côté estime que ces augmentations sont une "aberration".

En détails - Les tarifs sur l'A7 / Les tarifs sur l'A49