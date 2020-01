Manifestation des auxiliaires de puériculture à La Rochelle : "On ne travaille pas avec des bouts de papier !"

Mouvement de grève dans les crèches. Les professionnels de la petite enfance protestent contre la loi ESSOC - prévue pour février - qui vise à simplifier les normes d'accueil dans les établissements. Elle prévoit notamment d'augmenter le nombre d'enfants par mètre carré dans les crèches, sans augmenter le nombre de personnel qualifié. Infaisable, ils travaillent déjà à flux tendu, estime le collectif "Pas de bébés à la consigne". Il a lancé un appel à la mobilisation ce mardi, suivi à La Rochelle. Une trentaine d'auxiliaires et d'éducateurs se sont rassemblés à 10 heures devant la préfecture.

Agathe fait partie du rassemblement. Dans les mains, une pancarte, sur laquelle on peut lire "Stop à l'usine à bébés". Cette auxiliaire de puériculture exerce à la crèche du Bois des Protestants à La Rochelle. Elle adore son métier. Garder des petits, âgés de moins de 3 ans, la passionne depuis maintenant 37 ans. Mais en presque 4 décennies, elle a vu ses conditions de travail se dégrader fortement.

Par manque de moyens humains et financier, elle regrette de plus avoir beaucoup de temps à accorder à chaque enfant.

Agathe s'occupe seule de 5 bébés par jour. Et elle n'envisage pas que ce chiffre puisse augmenter, comme le prévoit la réforme.

On travaille à la chaîne. On en lève un, on en couche un, on en change un, on en console un qui s'est fait mordre... Parce que quand on n'est pas assez présentes sur le terrain, ça part en vrille ! On ne travaille pas avec des bouts de papier, on travaille avec des enfants.