Les avocat en grève déploient une banderole sur l'opéra Comédie à Montpellier

Montpellier, France

Les avocats sont toujours très remontés contre la réforme des retraites qui verrait leurs cotisations passer de 14 à 28 % pour une grande majorité d'entre eux. Ils estiment que certains cabinets n'y survivront pas et que la défense des plus modestes ne pourra plus être assurée.

Les avocats sont en grève depuis le début du mois de janvier, de nombreuses audiences ont dû être reportées à Montpellier comme à Béziers, même le procès qui devait se tenir cette semaine devant la cour d'Assises a été reporté.

Ce vendredi midi, plusieurs avocats se sont rassemblés place de la Comédie à Montpellier pour déployer une banderole sur le fronton de l'Opéra indiquant "Noter combat, vos droits, avocats en colère". Une initiative de tous les syndicats d'avocats réunis.

En début de semaine, ils avaient déjà organisé une course en relais autour du palais de justice pendant plusieurs heures.